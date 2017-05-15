Флагманы Сяоми, по крайней мере на нашем рынке, это не просто смартфоны — это знамя, это символ. Они не становятся лидерами продаж, зато их упоминают в комментариях к любому обзору, где пишут что-то в духе “я лудше за эти деньги куплю три штуки Xaomi Mi X”.

Но в последнее время наметилась печальная тенденция — ещё недавно актуальный козырь в виде Mi 5S всего за 250 долларов стал легко перебиваться словами о прошлогоднем железе и чуть менее обидными, но все еще неприятными заявлениями об отсутствии влагозащиты и стереозвука. Поэтому сказать, что интернет-сообщество ждало обновления — не сказать ничего. И вот козырный Mi6 у меня на руках – оружие победы над проклятыми, жадными, капиталистами по крайней мере на ближайшие полгода.

Дизайн

Mi6 это, пожалуй, второй смартфон Xiaomi который мне действительно понравился, без всяких оговорок “за свои деньги”. Первый, понятное дело, керамический MiMix.

Да, предки были ничего, но каждый со своими нюансами. Mi5 портила окантовка вокруг сплющенной кнопки Домой и торцы из мягкого алюминия, которые быстро покрывались мелкими царапинами и заусенцами. Дизайн задней части Mi5S лучше не показывать беременным женщинами детям, зато передняя со встроенным под стекло ультразвуковым датчиком отпечатка была хороша.

В Mi6 китайцы не стали ничего выдумывать и взяли переднюю часть от прошлогодней эски, а заднюю от обычной пятерки, скруглили стекло и торцы, а вместо алюминия использовали полированную сталь.

Качество сборки – идеальное, хлипкости Mi5 и щелей как в айфоне 7 нет и в помине. В интернете уже появились ролики с попытками погнуть, поцарапать шестерку и в них новый флагман от Xiaomi проявил себя просто отлично, то есть на уровне флагманов А-брендов.

У меня через 3 дня использования появился глубокая борозда через весь экран, но пусть в меня бросит камень тот у кого iPhone не царапался об воздух. А вот погнуть таки без шансов, напомню, что 5S в умелых руках превращался в бублик.

Итого: как по мне, это один из самых красивых флагманских смартфонов на рынке…если речь идет о черном и белом цвете. Дизайн синей версии отдали на аутсорс китайским цыганам, так что, понятное дело, без большого количества “золота” не обошлось, остатки пустили на топовую керамическую версию – там будут позолочены лишь некоторые элементы. Попозже выйдет серебристая зеркальная версия а-ля Sony Xperia XZ Premium.

Эргономика и ускользающая красота

Замена материалов корпуса оказала существенное влияние на вес аппарата – при диагонали экрана 5.15 дюймов и габаритах сравнимых с iPhone 7, весит Mi6 внушительные 168 граммов в обычной версии и 182 в керамической, это на 30-35% больше, чем было у Mi5.

Я, пожалуй, смирился бы с таким весом и вообще об этом бы не упоминал, не будь шестерка такой скользкой. Спасибо стоит сказать и форме корпуса, и олефобному покрытию, которое тут не только спереди, но и сзади. Полностью устранить проблему, может комплектный тонкий силиконовый чехол, жаль, правда, что на ощупь он — как кулёк из Ашана.

В остальном к удобству использования никаких вопросов – всё на своих местах, габариты отлично подходят для управления одной рукой.

Сканер и ИК

Эксперимент с ультразвуковым датчиком в Mi5S, очевидно, оказался неудачным, поэтому в новой версии вернулись к обычном оптическому сканеру и правильно сделали. Работает всё просто великолепно – скорость считывания почти на уровне лучших в этом деле смартфонов от Huawei, количество ошибок даже с влажными пальцами минимально. Вернулся в Xiaomi Mi6 и блудный ИК порт, выпиленный в Mi5S. Был рад его возвращению, когда не смог найти пульт от кондиционера… для того, чтобы включить его на обогрев в середине мая, конечно же.

Миниджек и влагозащита

Миниджека нет, влагозащита есть. Второе скорее всего следствие первого – видимо, сделать защищенный от влаги смартфон с пробоиной в корпусе диаметром 3.5мм у китайцев не получилось, других причин убирать джек я просто не вижу.

Xiaomi не рекомендуют погружать смартфон в воду и вы пожалуй не погружайте, потому что я уже сделал это за вас. После двух минут мытья в проточной воде у Mi6 отказали все кнопки и работоспособность они восстановили только после тщательной просушки феном.

В комплект входит переходник usb-c – миниджек, но не гарнитура, что выглядит жлобством с учетом того, что Xiaomi выпускает вполне неплохие внутриканальные наушники. Могла бы и выпустить для своего флагмана специальную версию с USB-C разъемом.

Стоило ли жертвовать джеком ради влагозащиты, которая даже не получила рейтинг IP и в теории защищает только от брызг? Я считаю, что нет. Покупатели Xiaomi привыкли экономить, а в данном случае компания подталкивает вас к дополнительным тратам, связанными с приобретением bluetooth-гарнитуры либо обрекает на поиски наушников с разъемом usb-c, ну и опять же на дополнительные траты. С другой стороны, возможно для рынка это хорошая новость, и уже скоро мы увидим доступные и качественные Airpistons от Xiaomi.

Хотя, подождите, можно ведь и бесплатно страдать с переходником…Xiaomi… страдания… все сошлось.

Экран и стереозвук

У Xiaomi Mi6 хороший экран, который не вызвал у меня ни малейшего дискомфорта при переходе с iPhone 7 Plus.

По характеристикам тут всё вроде, как и два поколения до этого: IPS, 5.15 дюймов, Full HD, но улучшения есть, и они заметны сразу – цвета стали насыщеннее, почти AMOLED. Яркость автоматически регулируется аж 4096 шагами в диапазоне от 1 до 600 нит, несомненно, важная для вас информация.

Китайцы впервые замахнулись на стереодинамики и смогли сделать два динамика, но качество и громкость посредственные. Основному динамику в подмогу снарядили разговорный, но несмотря на это Xiaomi Mi6 хочется попросить прокашляться и попробовать еще раз.

Звук однозначно прибавил в объёме, закрыв один динамик рукой во время игры или просмотра видосиков вы все равно что-то да услышите, но с частотами не сложилось – одна середина, высоких мало, низкие запирают на максимальной громкости, которая в свою очередь довольно средняя. Проигрывает Xiaomi Mi 6 даже в сравнении с iPhone 7 Plus, а он далеко не эталон.

МОЩЬ! ААААААА!!1

Все что нужно знать о железе нового китайского флагмана так это то, что первый смартфон со Snapdragon 835, а значит, любителям попугаев в Антуту уже можно бежать в фирменные салоны и оставлять предзаказы.

Хотя можно и не бежать, во-первых, подождать, пока разберутся с доставкой из Китая, а во-вторых, на текущей версии прошивки 8.2.0.2 на Android 7.1.1 мой экземпляр Xiaomi Mi6 хоть и выдает 183 000 в антуту, но ощущения, что смартфон летает, нет.

Встречаются подлагивания, приложения вылетают,зависают или запускаются дольше, чем того ожидаешь и это несмотря на то, что здесь 6 ГБ оперативки. С играми само-собой никаких проблем, вот только при full hd-разрешении с ними нет проблем и на snapdragon 821. Под нагрузкой Xiaomi Mi6 практически не нагревается и не тротлит — после пятого прогона в антуту всего на 15 000 меньше, а температура не превышает 38 градусов. Спасибо десятинанометровому техпроцессу. Ещё из очевидных плюсов новой платформы -поддержка Bluetooth 5.0, правда, две стереогарнитуры, как к Galaxy S8, подключить не получится.

МощьААААА!! в Xiaomi Mi6, несомненно, есть, а вот понимания, где её можно использовать, у меня так и не появилось, даже в антуту всего на десятку больше, чем у One Plus 3T. Видимо, стоит подождать, и вот-вот выйдет прошивка, на которой всё станет работать так, как должно. Жаль, что поддержку карт памяти никакая прошивка не добавит — объём встроенной памяти фиксированный: 64 или 128 ГБ, а 256 гигабайт не положено даже керамической версии.

Павербанк не нужен

За то время, что я провел с Xiaomi Mi6, я забыл что такое подзарядка в течение дня. Если iPhone 7 Plus мне обычно хватало в лучшем случае до семи вечера, то китайчик без проблем доживает до глубокой ночи с итоговыми 6-7 часами активности экрана и остатком в 10-15%. Спасибо новой платформе, спасибо Full HD-экрану, спасибо аккумулятору на 3350мАч и спасибо Xiaomi за то, что не испортили это всё прошивкой. Ждем прошивок. От быстрой зарядки стандарта Qiuck Charge от 0 до 100 смартфон набирает чуть больше, чем за час.

В два раза больше аргументов

В Xiaomi уже не первый раз устанавливают в свои смартфоны две камеры, но если в прошлый раз концепция с отдельным чёрно-белым модулем была подсмотрена у Huawei, то теперь икается инженерам из Купертино.

Основной модуль на первый взгляд схож с Mi5S — 12 мегапикселей, четырехосевая стабилизация, 27мм, разе что светосила теперь выше — f/1.8. Но если копнуть поглубже выяснится, что сенсор тут Sony IMX386, который в линейке сони относится к среднему классу, тогда как у предшественника был топовый и более крупный IMX378. У второго модуля оптика 52мм, f/2.6, но без стабилизации, это небольшой сенсор от Samsung. Качество основной камеры меня вполне устроило, она явно не хуже айфоновской, а при детальном сравнении, скорее всего, окажется даже лучше, но в целом уровень снимков один — высокий, но всё же ниже, чем у Galaxy S8.

Xiaomi,в последнее время, активно работает над программной доработкой фоточасти своих флагманов, так что качество, скорее всего, ещё улучшится как это произошло с Mi5S. Телевичок, чтобы ты заплакала…на самом деле он опять же плюс-минус на уровне айфона, разве что вокруг веток на фоне неба тут куда больше хроматических аберраций, их можно убирать софтово, что китайцы, скорее всего, и сделают в новых прошивках.

Так снимает Xiaomi Mi 6.

А это примеры съёмки на Apple iPhone 7 Plus в тех же условиях.

Ограничения у второй камеры такие же как и у айфона — использовать ее можно только при хорошем освещении. Ожидаемо со второй камерой пришел и портретный режим, он неплох, на уровне Huawei, но всё-таки хуже, чем у iPhone 7 Plus — сильнее видны переходы на границе, да и сама бокешечка попроще. С видео у Xiaomi Mi6 всё плохо — эффект желе от стабилизатора при Full HD, рывки в 4К при резком перемещении камеры, шумы, невысокая детализация. Поправят в прошивках.

Цена

На момент анонса составляла от 360 долларов за базовую версию до 450 за керамическую, но первые полгода, в период дефицита, рекомендованные цены на флагманы Xiaomi — это что-то вроде себестоимости производства айфона, сплошная теория. Сейчас на алиэкспрессе приобрести Xiaomi Mi6 можно в районе 600 долларов за базовую версию, впрочем, нам не покупать, а писать в комментариях о превосходстве, поэтому берем цену в 400 долларов и идем унижать купивших Galaxy S8 в два раза дороже и всего с одной камерой и с одним динамиком.

ЛуДший китаец

Если отбросить весь напускной сарказм, могу сказать что Xiaomi Mi6 сейчас однозначно лучший китайский смартфон на рынке: с недосягаемым для других качеством изготовления и по-настоящему топовыми характеристиками. О Mi6 без всяких НО можно говорить как о полноценном флагмане, который практически ни в чем, в том числе и по цене, не уступает А-брендам, которые тоже далеко не идеальны. Вот только все шероховатости Mi6 обязательно поправят в прошивках, осталось подождать.

Понравилось

Дизайн и материалы

Стереозвук

Влаго-защита

Теоретическая производительность

Время автономной работы

Две рабочие камеры

Не понравилось

Убили джек

Нет microSD, версию на 128 ГБ сложнее достать.

Вес

Скользкий

Проблемы с заказом из Китая, возможно высокая официальная цена.

Скорость работы далека от идеала

Видеосъемка

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