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Telegram запустил платежную систему для ботов и видеосообщения

19.05.2017 8:00 0

Telegram на зависть остальным мессенджерам регулярно радует своих пользователей нововведениями. На этот раз сервис обзавёлся отправкой и приёмом платежей через ботов, а также через видеоплатформу Telescope для публичных чатов.

Боты получили отдельную кнопку для платежей. Пользователю необходимо ввести свои платежные данные, способ доставки и подтверждение. Сохранить данные для будущих операций можно при включённой двухфакторной аутентификации. Партнером выступила платежная система Stripe, также присутствует поддержка Android Pay и Apple Pay.

Видеосообщения подразумевают короткие ролики длиной до одной минуты. Кроме отправки в публичные каналы, клипы можно размещать на отдельной платформе Telescope.

Но и это ещё не всё: был запущен конкурс на лучший шаблон для встраивания Instant View на разных сайтах. Призовой фонд — $200 тыс.

Источник: ITC

Источник

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