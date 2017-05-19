Даже если вы хотели держаться подальше от новостей из Украины в последние 3 дня, спастись можно только впав в кому. Новость о блокировании VK, OK, Yandex и прочих сервисов, чьи материнские компании находятся в России, буквально взорвала интернет, блогосферу и телевизор с инструкциями по установке, настройке VPN. В последний раз такое пересечение лучей наблюдалось разве что в эпоху легендарной Шурыгиной. Будем честны: на этой теме хайпанули и мы немножечко, но теперь по прошествии пары дней можно спокойно и без криков “все пропало” обсудить причины блокировки, реакцию людей, последствия, и перспективы.

Пишу вам, ребята, из центра информационного вакуума, из блокадного Киева, так что могу оценить ситуацию изнутри. Поехали.

Причины

Первое, что удивляет — это то, почему блокировка произошла только сейчас? При таких отношениях между Россией и Украиной вполне логично было бы дернуть рубильник еще в 2014, но этого не произошло. Почему? Легко понять – вкатиться во власть на демократической волне и разговорах о свободе слова и тут же ограничивать доступ к самым популярным интернет-ресурсам… ну, это точно не ок. Нужна была веская причина и готовность общества. И благодаря Госдуме, причина появилась.

Пакет Яровой, который обязал хранить информацию на территории РФ, где к ней, теоретически безболезненно, может получить доступ ФСБ. Информация — это не только фотографии котиков и ваш “фонд золотых подкатов к девушкам”, но и переписки, фотографии чиновников, военных и прочая конфиденциальная информация. В очень многих правительственных и не только учреждениях сервисы Mail.ru используются в качестве почтовых, соответственно, опять же возможна утечка информации.

Вроде бы логично, если не учитывать, что в информационной безопасности Украины есть пробоина размером с квазар – двое из трех мобильных операторов являются “дочками” российских компаний и, казалось бы, что им мешает, опять же теоретически, сливать в ФСБ куда ещё конфиденциальные и интересные переписки и разговоры болеечиновников? Я бы и сам почитал.

Следующая причина экономическая, тут, думаю, все понятно – меньше пользователей в ВК, меньше рекламы, меньше проданных стикеров, меньше налогов в казну РФ. Суть всех санкций — экономический урон, каков размер этого урона…ну, судя по тому, что акции Яндекса никак не отреагировали на блокировку, рынок оценивает его как незначительный. Писали про 3% падения, так за месяц они выросли на 23%, а это падение лишь небольшой и логичный откат, совпавший по времени с новостями.

Последнее по порядку, но, возможно, не по важности — это то, что ОК и ВК сети мало управляемые, не особо реагируют на просьбы о блокировании, выдаче реальной информации о пользователях-сообществах, призывающих к сепаратизму и так далее. Как бы то ни было, информационная война ведется и вести ее логичнее на условно нейтральной территории фейсбука, чем на “вражеской” территории ВК.

Хотя лучше вам не вводить в поиске фейсбука три сами знаете каких буквы, а то можно излишне напрячься.

В целом, вот такие причины блокировки, которые озвучиваются тем или иными чиновниками в информационном поле, тут уже вам решать имеют ли они под собой основания, я их просто перечислил.

Последствия

Уже через пару часов после публикации указа на сайте и до вступления в силу, для чего требуется публикация в газете “Урядовый курьер”, самые рьяные и мелкие провайдеры бросились блокировать вконтач и прочее, на следующий день к ним подключились еще пара провайдеров покрупнее и два мобильных оператора Vodafone и Киевстар, третий оператор Lifecell ввел блокировку только сегодня, причем уведомив абонентов смской, остальные два оператора такими мелочами не озаботились.

Я застал блокировку по дороге домой находясь в яндекс-такси, в один момент у водителя вылезло окно о невозможности передавать данные, пропали пробки на навигаторе, и продолжили поездку под его крики и проклятья. Деньги за ту поездку с меня так, кстати, и не списали. Произошло это не просто из-за отсутствия связи с сервером, а по той причине, что Яндексу заморозили счета и заблокировали возможность совершать транзакции. Так что свой профит от блокировки я все же получил.

Но таких как я немного. Яндекс на сегодняшний день оставил только наличную оплату, а также разослал через приложение сообщение о необходимости установить VPN, если есть желание и дальше пользоваться услугами сервиса. Таксисты говорят о том, что Яндекс Такси не собирается прекращать деятельность на территории Украины, что ж, посмотрим, как у компании это получится.

Местная служба такси Уклон, очевидно, также использовала сервисы Яндекс и тоже прилегла, сайт выдавал ошибку 503. Думаю, что некоторые неудобства испытали и логистические компании. По радио раньше сообщали информацию о пробках и в качестве источника указывали Яндекс, сейчас говорят по информации НЕКОГО навигационного сервиса, очень смешно.

Некоторые сайты, использовавшие яндекс-метрику и баннерную систему некоторое время были недоступны, но с этим вопрос решился довольно быстро.

От блокировки VK, прежде всего, пострадали любители мемасов и чатиков с симпатичными девушками, а также владельцы многих успешных пабликов и магазинов. Сайты, содержащие кнопку “поделиться в ВК” стали грузиться раз в 5-7 дольше обычного.

В принципе все это мелочи в сравнении с проблемами, которые еще возможно ожидают бизнес в связи с санкциями против компаний Касперский и в особенности 1С. В основном предприниматели используют в своих бизнес процессах 1С Бухгалтерию, и вопросы о том, скажется ли попадание в санкционный список компании Еврософтпром (читай, 1С Украина) на дальнейшей поддержке продукта, остается открытым. Переход на другие системы учёта-отчетности влечет за собой колоссальные финансовые вливания, которые местный бизнес в текущей экономической ситуации, не очень-то и может себе позволить. На данный момент на сайте 1c.ua размещена информация о том, что все ок, но как оно будет на самом деле, покажет время.

Реакция людей

Большинство не поддерживает блокировку, по крайней мере об этом свидетельствуют абсолютно все опросы, общественного мнения, которые попадались мне на глаза. Процент несогласных колеблется от 95 до 60 в зависимости от места проведения. Люди опасаются того, что это лишь начало, и дальше нам обрежут Facebook, YouTube и так далее. Мое мнение – очень вряд ли, это фактически, уже будут санкции против американских компаний и протянуть это будет НАААМНОГО сложнее. На активные действия закрытие вконтача никого не подтолкнуло, например, в Одессе на митинг против запрета вышло два человека – один за ВК, второй видимо за ОК. Был бы в городе Лучков он бы вышел за Яндекс, но он, к сожалению, уехал.

Почему так происходит? Я зашел в интернет с этим вопросом, а точнее в украинские топы app store и google play – картина вполне ожидаема. Первые 3-4 места занимают разнообразные VPN, браузер Опера, в котором есть турборежим, через который все теоретически работает, и само-собой Facebook – именно его рекламируют в телевизоре как доступную и понятную альтернативу сервисам Mail.ru.

Я бы, конечно, очень поспорил насчёт простоты Facebook, да и не только я — люди воют, никто не привык страдать от вой от интерфейса соцсети. В общем, люди предпочли не бороться с запретом, а банально обходить его или просто перейти на альтернативные площадки. Многие еще просто не знают, что нормальных бесплатных VPN не бывает и музыку через них особо не послушаешь.

Сразу после включения блокировки из магазинов пропала Opera VPN, что сразу же стало поводом для новостей о том, что власти выпиливают подобные программы, но на самом деле оказалось, что у компании был сбой, и они сами намеренно убрали программу из магазинов. Tunnelbear от наплыва пользователей тоже прилег, что опять же вызвало бурю “ну вот и его заблокировали”, но уже через день его отпустило, и сейчас он работает без проблем.

Ходила и утка о том, что, мол, использование VPN чревато штрафами, но как обычно это оказался банальный фотошоп, и по заверениям чиновников никто за VPN наказывать не будет, что впрочем-то и логично, ибо блокирование использования подобных программ — это уже опять же санкции в адрес третьих стран, не имеющих никакого отношения к РФ.

Хотя подождите, я же совсем забыл об еще одной ветке власти — о людях с активной гражданской позицией. Некоторые заявили о том, что будут наказывать за использование VK своими методами, например включением в список сайта Миротворец.

Перспективы

Мой домашний провайдер еще не озаботился введением блокировки, а на работе уже всё. Получается, дома у меня оазис, и я могу продолжить воровать шутки из ВК и строить маршруты на яндекс картах. Но делать я этого, конечно же, не буду.

Крайний срок введения ограничений — 1 июня, так что время еще у провайдеров есть. В случае если кто-то не введет ограничения…уверен даже не понадобится вмешательство власти – сознательные интернет-пользователи вмиг исправят эту ситуацию.

Думаю, в июне каждая wi-fi сеть с открытым VK будет выставлена на общественное обсуждение в Facebook после чего блокировка там однозначно будет произведена. Так что так или иначе, но формально закрытие произойдет повсеместно. А дальше интернет наполнят инструкции об обходе ограничений, тот же Mail.ru приложит некие усилия для их распространения, Яндекс может даже выпустит бесплатный и нормальный VPN, я б на месте компании так и поступил, ресурсы есть. В магазинах при продаже телефона вам станут предлагать не только антивирус на IOS за 150 грн, но и отличную программу, через которую работает VK всего за 200. Бабушка позвонит внуку и спросит, что такое ВЫ Пи ЭН и сможет ли она заходит в Одноклассники?

В общем, население однозначно повысит свою компьютерную грамотность, плюс музыкальные сервисы по подписке получает приток новых пользователей.

Конечно, часть населения откажется от ВК, например, те, кто туда заходил время от времени. Само собой, те кто поддерживает действия правительства, просто ждали отмашки, чтобы гордо удалить свой профиль. У меня таких в ленте немало.

Я вряд ли буду морочиться в VPN, разве что ради такси в те моменты, когда убер ломит коэффициенты 4-5 или чтобы раз в год проверить в VK количество детей, которых уже нарожали одноклассники.

Немного грущу о кинопоиске, с учетом того, как надмозги переводят фильмы найти на IMDB информацию о нужном можно только по фамилии актера, плюс в приложении поиска была удобная афиша. Но в целом терпимо, спасибо твиттеру.

А что там свобода информации? Ну знаете, не до нее сейчас, потом как-нибудь об этом поговорим, когда остальные проблемы решим. Держим кулачки, чтобы ютуб не закрыли, на него-то никаких VPNов не напасешься. А вообще смотрите, там вон в РФ мессенджеры запрещают, давайте лучше об этом? Вы на какой европейский курорт в июне?

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