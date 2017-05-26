На сегодняшний день сервис YouTube прочно закрепился на позициях лидера мирового интернет медиарынка. Всего несколько лет назад вести свой канал на YouTube было делом сложным и требующим определенных навыков, опыта и наличия специального оборудования. Сегодня для того, чтобы организовать прямую трансляцию на свой канал, достаточно иметь современный смартфон с качественной камерой. Каждый пользователь интернета может зарегистрировать свой канал и вести на нем прямые трансляции любых событий, которые могут быть интересны зрителям. Сегодня мы расскажем, как стримить с телефона на Ютуб канал. Тематика контента может быть любой – новости о вашем городе или трансляция вашей игры, не имеет значения.

Чтобы организовать онлайн stream на своем канале, вам нужен смартфон или планшет с установленным приложением. О том, как лучше выбрать устройство, мы поговорим в конце статьи, а вначале остановимся на технических вопросах создания трансляции.

Методы трансляции

Сервис YouTube является отличной площадкой для творчества и индивидуального развития, где каждый имеет равные возможности. Начинать вести свой канал можно в любом возрасте и в любое время. Сегодня это направление – одно из наиболее перспективных и быстроразвивающихся. Давайте начнем с простого определения. Стрим, или видео трансляция – это онлайн вещание непосредственно на свой канал сервера YouTube, где это видео уже могут смотреть все пользователи сервиса. На канал можно транслировать изображение, как с камеры смартфона, или другого устройства, так и передавать видео непосредственно с экрана мобильного гаджета. Подчеркнем, что все это стало возможным, в том числе и благодаря доступности скоростных сетей передачи данных 4G LTE.

На сегодня можно использовать один из двух методов организации стрим трансляции со своего смартфона.

• Через компьютер

Для данного способа вам потребуется пакет программ Intel® INDE Media Pack и приложение Wowza Streaming Engine. Смысл метода заключается в том, что вначале видеопоток с мобильного гаджета передается на ПК, а уже с него – на канал YouTube. Этим методом пользовались ранее, но сегодня он теряет свою актуальность. Хотя часть стримеров так и остается ему верной.

• Через приложение

Если недавно мало кто мог себе представить, как стримить с телефона Android, то сегодня для этого достаточно установить одно из многочисленных приложений, имеющихся в каталоге сервиса Play Market. Этот способ самый простой и эффективный – нет необходимости в дополнительных программах и сервисах. Все нужные настройки можно сделать в интерфейсе самого приложения.

Приложения для стрима

Чтобы на вашем канале было видео высокого качества, важно не только иметь девайс с отличной камерой. Не меньшее значение имеет и стабильность подключения к интернету. Также мы рекомендуем использовать и дополнительные аксессуары – штативы, селфи-палки и т.д. Все это способствует получению стабильного и качественного изображения. Конечно же, особое внимание нужно уделить и выбору приложения. Тем более что сегодня есть из чего выбирать. Мы коротко остановимся на трех наиболее популярных решениях как стримить с телефона.

Screen Stream Mirroring

Это отличное приложение для организации трансляции со своего смартфона. Отличается простотой в использовании и широкими возможностями. Функционал программы позволяет организовать прямую трансляцию с экрана своего смартфона на такие популярные ресурсы, как YouTube, Twitch, Ustream, Facebook и т.д. Это лучшее приложение для тех, кто решил создать канал и транслировать туда свои игры в режиме онлайн. Также приложение позволяет создавать запись экрана и сохранять ее в файле.

Утилита настраивается автоматически. Чтобы понять, как стримить с телефона на Twitch или YouTube через данное приложение, просто перейдите в соответствующий раздел меню и следуйте инструкциям.

Отметим, что полнофункциональная версия приложения платная. Однако все пользователи имеют возможность оценить его работу во время тестового периода. Бесплатная версия ограничена, и не предоставляет всех возможностей, в сравнении с PRO версией.

Gusher Screen Broadcaster

Еще одно приложение, с помощью которого можно организовать стрим трансляцию со своего смартфона. После запуска приложение предложит ввести данные аккаунта YouTube канала, к которому планируется подключение. После этого в меню нужно поставить отметку, разрешающую вещание. На этом все – программа настраивается максимально просто, при этом отличается функциональностью и отличной производительностью.

YouTube Gaming

Если вы решили поделиться со всеми своими успехами в онлайн играх, то обратите внимание – на платформе YouTube создан специальный сервис YouTube Gaming. Здесь собраны все трансляции игр, и каждый пользователь может присоединиться к своим единомышленникам. Преимущество этой площадки в том, что она имеет свою целевую аудиторию. А это поможет вам в самые короткие сроки обзавестись поклонниками и новыми друзьями.

Как начать трансляцию своего видео

Поскольку существует много приложений для трансляции видео на канал YouTube с помощью смартфона, мы не будем описывать подробные инструкции для каждой утилиты. Остановимся на одной, с максимально простым интерфейсом и настройками. Это приложение Gusher Screen Broadcaster.

Чтобы начать вещание, скачайте программу с сервиса Play Market и установите ее в память своего смартфона. Для начала трансляции нужно:

• Запустить приложение;

• Настроить программу, для чего ввести данные для доступа к своему каналу и указать настройки видео, включить камеру и т.д.;

• Запустите стрим.

Для начала вещания укажите название своей трансляции и выберите тип стрима. После этого можно начинать передачу видео непосредственно на свой канал. Трансляция начнется после того, как вы кликнете по надписи «Start Broadcasting». Проверить создание события и наличие трансляции можно в «Менеджере видео». Помните, что трансляция на канал будет иметь небольшую задержку по времени.

Как выбрать смартфон для стрима

Каким требованиям должен отвечать смартфон, который вы планируете использовать для организации онлайн трансляции на своем Ютуб канале? В первую очередь нужно иметь качественную камеру, мощный производительный процессор и возможность подключения к скоростному интернету. Для этого лучше всего использовать двухсимочные модели. Это позволяет, во-первых, выбрать наиболее выгодные тарифы для разговоров и для интернета, а во-вторых, обеспечивает резервный канал для подключения к сети со второй сим-карты. Немаловажен и такой фактор, как наличие достаточного объема памяти – она потребуется для установки приложений и хранения файлов.

Справедливо предположить, что мобильное устройство с такими достаточно серьезными требованиями не может стоить дешево. Действительно, мощные современные смартфоны от компаний с мировым именем могут стоить от 50 тысяч рублей и выше. Но что в таком случае делать начинающему стримеру, у которого ограничен бюджет на приобретение гаджета? Выход есть. Мы рекомендуем обратить внимание на флагманские модели молодых компаний, которые только начинают пробивать себе дорогу в данном сегменте рынка.

Очень интересным для пользователей соотношением цена/качество обладают модели британской компании Wileyfox. Этот бренд появился на рынке в октябре 2015 года. Прошло достаточно времени, чтобы дать объективную оценку его продукции. И пользователи с одобрением отзываются о смартфонах семейства Wileyfox. Сегодня аппараты с симпатичной мордочкой лисички на задней панели, которая является фирменным логотипом компании, стали показателем мощного, производительного смартфона с привлекательным современным дизайном.

Отметим, что каждая модель британского бренда имеет определенные достоинства. Так, все без исключения смартфоны Wileyfox поддерживают работу с двумя сим-картами. При этом каждый слот можно использовать для подключения к скоростному 4G интернету. При этом каждая модель обладает ярким привлекательным дизайном и отличными техническими характеристиками. Лучшим выбором для начинающего стримера будет флагман компании, модель Wileyfox Swift 2 X.

Wileyfox Swift 2 X

Это современный, мощный и производительный смартфон с оригинальным дизайном и отличными характеристиками. Аппарат получил Full HD IPS дисплей с диагональю в 5.2 дюйма. На сегодня это оптимальный размер, который позволяет управлять устройством одной рукой и при этом обеспечивает отличную возможность просмотра видео, фото и чтения страниц в интернете. Благодаря слегка закругленным 2.5D краям экрана аппарат выглядит действительно стильным и современным.

Для трансляции видео немаловажным является производительность устройства. И в модели Wileyfox Swift 2 X с этим все в порядке – смартфон оснащен мощным современным 8-ядерным процессором Qualcomm MSM8937. Кроме этого высокая производительность и стабильность работы обеспечивается наличием 3 Гб оперативной памяти. В аппарате также предусмотрено 32 Гб встроенной памяти, имеется возможность использования карт памяти microSDXC до 128 Гб. Модель вооружена отличной камерой с разрешением в 16 мегапикселей, поддерживающей съемку видео в формате Full HD.

Стоит обратить внимание на то, что смартфон может работать с двумя сим-картами. Причем, чтобы выбрать слот для подключения к 4G интернету, не нужно менять симки местами – достаточно указать нужную через меню устройства. Приятным бонусом для пользователя будет и реализация в аппарате современных технологий – дактилоскопического метода идентификации владельца и наличие модуля NFC. Важно также и то, что смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки аккумулятора Quick Charge 3.0. Благодаря этому всего за 10 минут можно зарядить батарею на 25% ее емкости, а на полную зарядку нужно всего 1.5 часа.

Сегодня Wileyfox Swift 2 X можно приобрести по максимально привлекательной цене – на официальном сайте аппарат доступен для заказа всего за 12 990 рублей.

Заключение

Теперь вы знаете, что организовать собственный канал на YouTube под силу любому человеку. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и навыками. И самое главное – не обязательно тратить большие деньги на приобретение смартфона. На начальном этапе можно успешно использовать мощную и современную модель бюджетного сегмента.