Вы когда-то пробовали бежать в воде? Чувствуешь себя как мистер Смит, сражаясь с Нео, как будто включился режим slow-mo.

Понятие аква-тренинг уже давно практикуется по всему миру не только для полезных физических нагрузок, но и для эффективной реабилитации после травм. Смысл в том, что силовые нагрузки в воде протекают не так болезненно и травмоопасно, как на суше.

Обычно такие занятия проходят в специально оборудованных бассейнах или в водоёмах под присмотром тренеров. Теперь такое приятное времяпрепровождение стало доступно в рамках вашей гостинной.

Water Walker — тренажёр в виде ёмкости, наполненный водой. Погрузились, схватились за опоры и пробуем бежать. На своём опыте могу сказать, что аква-нагрузки высасывают из вас все соки. Тяжело, но приятно. Естественно Water Walker — это ещё и гаджет, напичканный различными датчиками. Тут можно регулировать сопротивление, создавая дополнительные препятствия и повышая нагрузку, потоки воды будут направленны против вашего движения.

Японские инженеры утверждают, что тренировка в воде помогает сжигать больше калорий, вытягивая тепло, заставляя ваше тело повышать свою температуру самостоятельно вследствие чего, повышается расход энергии.

Для дома – это дорогое удовольствие, но для какого-то фитнес-центра должно обязательно «зайти», а если поднять уровень воды, то можно неумышленно устроить конкурс мокрых маек.

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