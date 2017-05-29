Понедельник, 29 Мая

Ура! Мы запустили «Красный Подкаст»!

29.05.2017 8:30 6

Вот и пришло время стать нам с вами чуточку ближе. Согласитесь, одно дело читать материалы и писать комментарии про «лудший» смартфон, совершенно другое дело — услышать голоса тех, кто это все делает. Мы долго собирались записать первый выпуск, то погода крутила кости, то разъезды авторов, но когда-то это нужно было сделать!

«Красный Подкаст» сайта Wylsa.com и первый пилотный выпуск. В этом выпуске ведущими были Иван Лучков и Александр Побыванец, мы частично ответили на вопросы, о чем наш проект, почему рядом с обзорами смартфонов вы можете увидеть текст о кроссовках, автомобилях и отпуске. Конечно затронули свежие новостные поводы:

  • Спиннеры и поголовное помешательство
  • Android Pay в России или почему в кармане должна быть «наличка»
  • Предстоящая конференция для разработчиков Apple WWDC 2017

Временно подкаст будет выходить на просторах SoundCloud. Для пользователей Apple он уже в iTunes, а для остальных вот ссылка на файл для загрузки.

В комментария оставьте конструктивный отзыв и пожелание. Хорошей рабочей недели!

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