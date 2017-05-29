Мы рассказывали о новых Samsung Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7 (2017), а теперь добавим на сайт и текст про младшую модель обновленной A-серии. Она проще старших братьев по характеристикам, зато и стоит меньше, и по размерам отличается.

Довольно маленький, компактный и приятный по дизайну телефон именитой марки. Как раз обычно с Samsung или Sony любят сравнивать свои покупки ценители Meizu или Xiaomi, аргументируя, что нет смысла переплачивать за бренд. Но если хочется Samsung, а желания покупать продукцию других брендов нет? Вот и разберёмся, что к чему.

Маленький и удобный

Проходив с Galaxy A3 неделю, я очень привык к его размерам, телефон совсем небольшой, по современным меркам можно даже назвать его компактным.Телефон выглядит так же, как и старшие Galaxy A-серии: закруглённое 2,5D стекло закрывает матрицу экрана, корпус окантован металлической рамкой, а задняя поверхность из стекла.

Обводы и очертания плавные, никаких острых частей, смотрится телефон хорошо, хотя некоторые могут сказать, что задняя стеклянная поверхность — это не практично. Тут я не буду спорить, краш-тесты не проводил, но подозреваю, что падение на асфальт приведёт к паутинке трещин. Как вариант, можно облачить телефон в чехол, либо обратить внимание на устройства с цельнометаллическими или пластиковыми корпусами.

Мне понравились плоские бортики — корпус удобный, а небольшие изгибы на задней панели повторяют очертания ладони. Телефон тоже скользкий, как и его старшие собратья по А-серии, но благодаря небольшим размерам он практичнее.

Резюмируя, скажу, что держать Galaxy A3 удобно, а с учётом его небольших размеров, им ещё и комфортно пользоваться одной рукой. Сейчас такие вещи — редкое явление. Правда, с виртуальной клавиатурой бывали промашки — вроде метишь в кнопку, а попадаешь в соседнюю. То ли сенсор так настроен, то ли привычка сказывается, после большого дисплея сложнее переходить на маленькие.

Управлять просто — под экраном большая механическая клавиша Домой, куда встроен сканер отпечатков, причём для его срабатывания достаточно просто приложить палец, а нажимать не приходится. Вроде мелочь, но удобная вещь, которая встречается далеко не во всех китайских телефонах. Кроме того, двойным нажатием по этой кнопке можно быстро запустить камеру, тоже удобная фишка.

Сканер срабатывает быстро, иногда бывают ошибки, но это и не топовый уровень, так что редкие «опечатки» в работе всё-таки простительны. К тому же телефонов со сканером отпечатков спереди тоже не так много. Зачастую пользователи жалуются, когда сенсор расположен сзади: неудобно, когда хочется проверить состояние телефона, нет ли новых сообщений или пропущенных вызовов. Кстати, тут нет светового индикатора, его отсутствие компенсирует отображение статистики в режиме ожидания на экране блокировки, та самая функция Always On Display, фирменная особенность смартфонов Samsung.

Ещё из плюсов — защита от воды, как и в более дорогих моделях Samsung. В море лучше не купать, телефон предпочитает пресную воду, а не сильно солёную морскую. Обратите на это внимание, телефонов с влагозащитой IP68 в продаже немного, если не рассматривать специализированные ударопрочные модели.

Яркий Super AMOLED

Рамки вокруг экрана не самые узкие, но и не очень толстые. При диагонали 4,7 дюйма тут разрешение 720 х 1280 точек, стоит цветастый Super AMOLED экран. Да, он с фирменным PenTile — если пристально разглядывать, заметите маленькие точки, но если не заниматься поиском недостатков в телефоне, то и не поймёте, о чём тут вообще речь. Не нравится заданная по умолчанию палитра — выбирайте более спокойные варианты в меню настроек.

Наверное, на этом месте стоило бы добавить, что за те же деньги можно купить китайский аналог с экраном более высокого разрешения. Спору нет, перед покупкой лучше всё-таки повертеть телефон в руках, чтобы составить о нём собственное мнение, мне экран понравился яркими цветами. Хотя если планируете читать с телефона, то от AMOLED’а устают глаза, эта модель не стала исключением, глаза побаливают.

Что внутри

Даже более дорогие представители A-серии 2017 года не лучшим образом заточены под игры, чего уж хотеть от младшей модели. Тут не всё так плохо, порубиться в игрушки можно, но только в простые: всего 2 ГБ оперативной памяти, процессор Samsung Exynos 7870 и графика Mali-T830. Своей памяти 16 ГБ, плюс на месте слот под карту памяти microSD, если решитесь пожертвовать второй SIM-картой.

Телефон работает под стареньким Android 6.0, когда будут обновления, никакой информации. Да, тут древняя версия Android, иной раз видно подёргивания в Google Play, или галерея не слишком быстро обрабатывает картинки, что поделать, начинка без особого запаса по мощности. Вопрос лишь в том, как планируете пользоваться телефоном, если не приобретаете для игровых утех, то и проблем с ним не получите.

Динамик телефона вынесли на правый бортик, звонок слышно нормально, но это не самый звучный и не самый громкий аппарат на рынке. Просто нормальный, обычный, то же самое я скажу и про качество звука. Обычно я слушаю песни через приложение Spotify, телефон играет чисто и даже остаётся небольшой запас по громкости для метро.

Камера

Качество фоток хорошее, Samsung традиционно силён по части снимков, камера не подведёт при съёмке днём. По вечерам или в помещении хотелось бы большего, вылезают шумы и артефакты, софт убивает мелкие детали на снимках, но это терпимо, учитывая статус модели в фирменной иерархии. Никто же не запрещает купить старый флагман и радоваться жизни с более продвинутой камерой, где будет оптическая стабилизация. Данные для статистики: фронталка на 8 мегапикселей, основная — 13 мегапикселей.

Время работы

Аккумулятор на 2350 мАч — вроде не так уж и много, но начинка тут не прожорливая, зарядки хватает на пару дней. В телефоне разъём USB-C, так что обратите на это внимание, если надумаете закупиться аксессуарами: зарядку в машину, например.

Мнение

Цена на Яндекс.Маркете начинается с 15 тысяч рублей за «серые» версии, а ростест обойдётся во все 20 тысяч. Можно ли подобрать равноценные варианты? Samsung Galaxy A3 одни назовут переоценённой моделью от богатого бренда, который продаёт телефон заметно дороже, чем более скромные китайские конкуренты. Другие скажут: ну и что, дороже и ладно, зато Samsung — проверенный производитель. И тут каждый будет по-своему прав.

Как обычно, лучше подержать в руках перед покупкой — Galaxy A3 (2017) получился приятной моделью, внешне он не похож на бюджетный телефон, не выглядит дешёвой моделью. Но начинка слабовата, «китайцы» за те же деньги будут мощнее. Если задаться целью выбрать самый производительный вариант смартфона в категории до 20 000 рублей, то здесь Samsung Galaxy A3 (2017) совсем не лидер.

Если отказаться от идеи покупки телефона с защитой от воды, тогда выбор становится шире и богаче, у Galaxy A3 (2017) остальные характеристики на уровне одноклассников, в чем-то даже хуже (производительность, старая ОС, невысокое разрешение экрана). За те же 20 тысяч можно купить Huawei Nova или Meizu MX6 — телефоны более высокого уровня.

Так что решайте, какие параметры вам важнее, готовы ли переплачивать за имя бренда. Или лучше купить смартфон от китайского производителя с более интересными характеристиками.

Не понравилось

скользкий корпус — вопрос привычки

нет светового индикатора

Понравилось

хорошая автономность

удобные размеры

защита от воды

яркий экран

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