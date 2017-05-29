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Отзыв о туалетном ёршике взбудоражил интернет

29.05.2017 7:00 36

Более странного пользовательского обзора товара мир ещё не видел. Но обо всём по порядку. Большинство крупных онлайн-магазинов предлагают покупателям поделиться своими мыслями насчёт покупок и оставить отзыв. Это помогает другим потенциальным клиентам узнать об особенностях продукта, улучшает поисковую выдачу, всё работает на репутацию сайта.

В топ обзоров известного интернет-площадки Amazon попал отзыв покупателя ёршика. Да, обычного туалетного ёршика, который стоит в любом туалете рядом с унитазом.

Отзыв о туалетном ёршике взбудоражил интернет

Отзыв был опубликован 3,5 года назад, но внезапно стал набирать популярность на Reddit, форуме, где обсуждают всё подряд, но в особенности любят разные странные вещи. Оценка пользователя была короткой, но ёмкой.

Я не понимаю, как такие штуки стали популярными! Пользоваться этим — просто пытка, отвратительно. Считайте меня старомодным, но лучше я буду пользоваться туалетной бумагой.

Туалетный аксессуар получил 1 звездочку из 5 возможных, т.е. пользоваться им вообще не советуют, а этот отзыв одобрили 23 из 27 прочитавших человек.

Что это, странный розыгрыш или крик души того, кто не понял, как использовать устройство по назначению и получил глубокую душевную (а может, и физическую) травму? Очередная загадка интернета, ответ на которую лучше и не искать.

Источник: Lenta.ru

Источник

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Отзыв о туалетном ёршике взбудоражил интернет
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