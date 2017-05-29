Вы могли забыть, но сейчас на Тайване проходит ежегодная выставка железяк — Computex. Да, знаю, кому вообще интересно наблюдать, что там на рынке “компухтеров”, подобные новости читать – как окунуться в далекие времена прокуренных компьютерных клубов. Эхх, романтика. Но оказывается есть еще “интересности” в этой области, AMD, к примеру, из кожи вон лезет, чтобы как-то преуспеть за трендами и получить свое место под солнцем. Под солнцем машинного обучения.

AMD анонсировала новые вычислительные-и видеоядра. Мобильное ядро ARM Cortex-A75 и видеоускоритель Mali-G72.

Новые улучшения напрашивались сами, так как набирает популярность искусственный интеллект и машинное обучение. Почему это важно? Во-первых, все Snapdragon, Exynos, Apple A-процессоры используют инструкции ARM. Когда мы говорим о мобильном ИИ и VR, мы прежде всего должны помнить, что все задачи выполняет процессор, постоянно взаимодействуя с облаком.

Cortex-A75 и A77 — это первые Dynamiq CPU от ARM. Dynamiq — это более гибкие и адаптивные инструкции для тех же Qualcomm. Теперь производитель могут внедрять, например, семь маленьких ядер A55 и одно большое А75: для смеси энергоэффективности и производительности.

Маркетинговый директор ARM Джон Ронко предвидит “50-кратный рост возможностей ИИ в следующие 3 года благодаря архитектуре и оптимизации ПО”.

А53 за три года был установлен в 1.7 миллиарда устройств, что очень разнится с прогнозом Джона. Новое ядро может быть эффективней предыдущего решения на 10-30%.

ARM хочет не просто дать толчок развитию машинного обучения, но и получить с него хороший доход. Мощности новых чипов могут использоваться в инфраструктуре, автомобилях и для запуска сложных мобильных приложений. Имеется ввиду AR и VR.

Разработки были предоставлены партнёрам в конце прошлого года, но реальные устройства с их использованием появятся не раньше первого квартала 2018.

Каждый день мы слышим про “небывалые” успехи в освоении искусственного интеллекта и дополненной реальности и каждый день задаемся вопросом “ну когда ж уже, когда?!”.

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