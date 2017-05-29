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Блогер Алишер Усманов дарит iPhone 7 Plus за мемас

29.05.2017 12:30 21

После серии роликов, где миллиардер Алишер Усманов, обращается к Алексею Навальному, начинающий блогер решил провести творческий конкурс, подробные условия участия опубликованы на страничке Вконтакте.

Блогер Алишер Усманов дарит iPhone 7 Plus за мемас

Главный приз — iPhone 7 Plus, ещё и футболку с мемом и автографом можно получить. Всё в лучших традициях блогеров для раскачки аудитории.

Призы будут вручать еженедельно, условия участия простые — нужен креатив! Мемасы с Усмановым, стикеры и тому подобное творчество будут изучать специально обученные люди, после чего выберут победителя. Сколько айфонов в запасе, не знаю, сроки акции не оглашаются, видимо, пока не утихнет хайп. А так как на носу выборы президента России в следующем году, эта музыка будет играть долго.

Блогер Алишер Усманов дарит iPhone 7 Plus за мемас

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