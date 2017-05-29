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Очередная обложка модного журнала снята на iPhone 7 plus

29.05.2017 12:30 12

Когда мне говорят, что мобильная фотография это так, баловство, которое никогда не сравнится профессиональной съёмкой на зеркалку, я тихо хихикаю и просто сочувствую «староверам» мимо которых проносится жизнь, а они этого не замечают.

Австралийская бьюти-блогерша Маргарет Чжан, благодаря Instagram и iPhone превратила своё имя в узнаваемый бренд в мире моды, а после снялась для обложки журнала Elle. Интересно то, что фото было снято на iPhone 7 plus.

Фото было сделано на пляже Бонди фотографом Жоржем Антони в портретном режиме iPhone 7 Plus. Это первая подобная обложка в Австралии, а в США подобный трюк проделало издание Billboard ещё в феврале.

Очередная обложка модного журнала снята на iPhone 7 plus

“Меня поразило то, насколько смартфон позволяет избавиться от штативов, камер, линз” – признаётся фотограф.

“Люди снимают на свои смартфоны, полностью не осознавая весь потенциал своих камер.”

Это не первый случай, когда крупные издания используют снимки сделанные на смартфоны Apple в качестве обложек. В 2012 году журнал Time использовал в качестве обложки снимок сделанный на iPhone 4.

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