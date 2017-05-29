Судьба занесла в Дубай, в конце апреля здесь открылся Apple Store, так что нельзя было взять и не приехать посмотреть, что же тут за магазин. Хочу напомнить, Apple Store это необычный даже не магазин, а необычное пространство, где можно посмотреть и купить технику Apple, получить совет по использованию, сдать свои гаджеты на ремонт, поучаствовать в одном из мероприятий — художники, дизайнеры, фотографы, операторы и другие профессионалы делятся своим опытом с простыми людьми, причем все это бесплатно. В России хоть немного прочувствовать дух Apple Store можно в магазине в ЦУМе, если говорить про мир в целом, то я побывал в нескольких Apple Store, больше всего нравится берлинский — есть там, как говорится, «своя атмосфера». Кстати, может быть и стоит сделать серию репортажей про Apple Store в разных частях света.

Ну а пока — Дубай.

Кстати! Имейте в виду, что 27-го апреля открылся Apple Store в Dubai Mall, но, кроме этого есть магазин в Mall of the Emirates, на втором уровне. Туда я отправился для начала, посмотреть, что и как. Из отеля поехали на «Убере», я так понимаю, «Убер» здесь взяла под крыло какая-то одна контора. Отличные цены, машины — только Lexus ES, очень вежливые водители, в общем, пользоваться «Убером» стоит и для перемещений по городу, и для поездок куда-то подальше. Выйдет дешевле и удобней. На такси можно приехать прямо ко входу на втором уровне. Думаю, найти Apple Store не составит труда, двери заметны сразу и с разных углов. Вернее, отсутствие дверей.

Широченные проходы из стекла и дерева приводят в огромный, но очень уютный магазин, незаметно поделенный на зоны; за столами можно попробовать айфоны, айпады и компьютеры, обратите внимание, что к Mac Mini и Mac Pro подключены мониторы LG, разработанные вместе с Apple. Кадки с деревьями не просто кадки, тут можно посидеть в ожидании консультанта, можно потупить в социалочках — Wi-Fi без пароля, скорость хорошая, можно попробовать какую-нибудь технику компании или аксессуар. Хочу обратить внимание, что для ОАЭ вполне характерна открытая выкладка, ремешки для Apple Watch в свободном доступе, чехлы тоже, продавцы порой оставляют свои смартфоны и планшеты на столах, отходят с покупателями. Я к тому, что воровства тут нет. Во-первых, уж больно строги законы к воришкам. Во-вторых, мы находимся в ТЦ, где все утыкано камерами и этажи патрулирует и охрана, и полицейские. Так что можете спокойно пробовать любой ремешок и, если понравится, купить его.

Возвращаясь к кадкам, они похожи одновременно и на подставку для зарядки Apple Watch, и на йо-йо, и Mac Pro, и сразу тут угадывается понятно чей стиль. Растение вроде бы живое и, за счет хитрой подсветки порой кажется, что стволы украшены позолотой. Потолки где-то далеко-далеко!

Я так подробно рассказываю про этот магазин, потому что в мелочах оба увиденных Apple Store в Дубае похожи — в зоне, где происходят лекции и обучение, прикольные табуретки, в некоторых мячи, ну а может здесь по мячу в каждой, я не понял. Чехлы закреплены на стене, но на самом деле это не стена, а ящики — потяните за чехол, откроется отсек, остается только взять, подойти к продавцу и рассчитаться. В Apple Store касса — повсюду, чек составят на iPhone со специальным чехлом, распечатают на любом столе. Столы с секретом, тут есть сенсорная панель, проводите пальцем и поднимается блок с вилками. Можно спокойно сесть и зарядить свой смартфон или ноутбук, попутно поработать, гнать вас никто не будет.

Говорить про местные фишки можно вечно, в Apple к созданию торгового пространства подходят как к созданию iPhone, так что в магазине комфортно, спокойно, удобно, все можно попробовать, около iPad Pro лежат стилусы, некоторые планшеты с клавиатурами, iPhone с наушниками. Наушники на кругляшках! Типа на головах. Интересно, что Bose после возвращения в Apple Store занимает столь же много места, как и Beats, есть все последние модели, колонки тоже стоят без упаковки, подключай смартфон, слушай, пробуй.

По сравнению с магазинами в Берлине, Барселоне, Париже удивил небольшой выбор чехлов и аксессуаров в целом, из чехлов лишь одна-две марки, много дронов и держателей для фото-видео съемки, весь ассортимент дополнительных вещей Apple. Кстати, AirPods сметают с полок как только появляются, дефицит сохраняется до сих пор.

Фишечек в магазине много. Это и стена, заплетенная чем-то вроде вьюна с небольшой лавкой, и огромный экран для презентаций — но при этом он не подавляет, вроде тут и места мало, но до сотни человек спокойно сядет на табуретках и посмотрит информацию. Можно «кинуть» свои фото или видео на экран монитора, подключенного к Apple TV. Продавцы из разных стран, говорят на разных языках, вероятно, есть и русскоговорящий персонал, наши соотечественники любят Apple Store во всех частях мира и частенько закупаются здесь как положено, храни вас Бог.

С такими позитивными мыслями я пошел в Din Tai Fung неподалеку, открывшийся в ТЦ всего месяц назад, поел как следует дамплингсов со свининой и трюфелем, поел как-следует мини-дамплингсов с супом, и жену тоже покормил, потом пошел в метро, не забыл пересадить жену в половину для женщин и детей, доехали до Dubai Mall и заглянули в самый новый Apple Store, открытый в конце апреля.

Что могу сказать. Те люди, кто делали магазин — это очень хитрые и продуманные люди! Дело в том, что основная фишка магазина это пятидесяти семи метровый балкон. С балкона можно смотреть за музыкальным фонтаном, представление начинается вечером, длится пять минут (с 18.00 до 23.00) и повторяется где-то раз в полчаса. Зрелище запоминающееся и, как вы понимаете, все туристы, все местные, все прохожие, все, кто только имеет ноги, все ломятся смотреть на фонтан, фотографировать фонтан, делать селфи, охлаждаться водяной пылью и наслаждаться видом. А путь на балкон лежит через магазин, где широченные двери из стекла, металла, и дерева, где все лежит в свободном доступе, где много консультантов. Толчея страшная! Интересно, на первом этаже спокойствие, лестница с хитрым поручнем ведет нас вниз, и тут попадаешь как на базар. Очень круто! Ни в одном увиденном доселе Apple Store не встречал подобного.

Но балкон и фонтаны, это лишь часть интересного. В официальных материалах говорят о том, что это не совсем магазин, а пространство для общения людей: «Мы представляем свой магазин как современную городское пространство, где люди могут общаться друг с другом, делать покупки, узнавать что-то новое и вдохновляться творческими идеями, — сказала Анджела Арендтс, старший вице-президент Apple по розничной торговле. — Что может быть лучше, чем встреча на площадке с видом на фонтан Дубай, небоскрёб Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall. Для нас большая честь расположиться в одном из самых динамичных мировых центров».

Кстати, теперь в магазинах Apple Store будет работать программа «Сегодня в Apple», она запущена в Apple Dubai Mall — суть истории в том, что профессионалы в разных областях будут БЕСПЛАТНО делиться знаниями с простыми людьми, достаточно лишь записаться на такой семинар. Еще интересней, что теперь появляется и новая категория специалистов Creative Pro «аналог технического специалиста Apple Genius в творческой сфере — будут проводить семинары «Сегодня в Apple», а также предлагать индивидуальные рекомендации и обучение, благодаря которым покупатели смогут развить свои творческие навыки».

Напомню, «джениусы» — это люди, способные помочь самым разным покупателям техники Apple. Это может и девушка, затупившая с айфоном и не понимающая, как добавить почту. Это может быть и чувак, не способный разобраться с iPad Pro. Это может быть семья, желающая делать фотоальбомы в «Фото». Появление новых специалистов показывает, что теперь в Apple хотят помогать покупателям не только с настройкой техники в том или ином виде; многие хотят снимать видео лучше, фотографировать интересней, эффективней обрабатывать контент с помощью разных программ. В общем, все логично и как положено.

Еще один очень интересный момент насчет конструкции магазина, приведу официальную информацию:

«Подобно многим другим крупным магазинам Apple, Apple Dubai Mall спроектирован как открытое пространство с прозрачными границами, что позволяет объединить магазин и его окружение. Чтобы смягчить климат Дубая, компания Foster + Partners разработала восемнадцать 11-метровых подвижных створок Solar Wings, которые реагируют на температуру воздуха. В самое жаркое время дня они сохраняют прохладу в магазине, а по вечерам раскрываются, приглашая всех на открытую террасу. Источником вдохновения для создателей этого проекта послужили арабские «кружевные» машрабии: каждая створка Solar Wing изготовлена местными мастерами из 340 полимерных прутьев, армированных углеродным волокном. Эти 18 панелей образуют конструкцию шириной 55 метров и представляют собой крупнейшую в мире инсталляцию в жанре кинетического искусства».

На фото вы можете видеть створки, они двигаются по направляющим, к сожалению, я не застал момент, когда они двигаются, но в сети уже появились ролики. Глядя на эту красоту сразу вспоминаешь «Дюну» с ветроуловителями и другой техникой для жизни в пустыни. И, отметьте непростой материал, выбранный для конструкции.

Учитывая, что за последние три года Dubai Mall посетили около 80 миллионов человек, учитывая отлично подобранное расположение магазина, учитывая огромную торговую площадь, можно предрекать новому Apple Store счастливое существование и статус культового объекта.

Если будете в Дубае, тут вот можно посмотреть расписание обучающих программ в магазине; от обучения всяким трюкам с iPhone и iPad, до часовой программы обучения детишек монтажу видео. Есть чем заняться!

После этого мы выбрались на улицу, прыгнули в такси, в отеле в баре выпили пару бокалов вина да и отправились спать, как положено, долгих вам дней и приятных ночей!

P.S. В Dubai Mall ходит робот-полицейский в сопровождении двух строгих полицейских, подходить и что-то делать с роботом не рискнул!

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