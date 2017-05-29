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Украина заподозрила Яндекс в передаче данных российским спецслужбам. В офисах идут обыски

29.05.2017 15:05 18

Сижу сегодня в коворкинге, работаю. Мимо проходит знакомый сотрудник офиса Яндекс в Одессе. Грустный такой. Спрашиваю, что случилось? А он мне “ты что, новости не читаешь?”.

СБУ объявила, что в результате обыска в украинских офисах “Яндекса” были обнаружены доказательства передачи персональных данных пользователей российским спецслужбам.

В пресс-релизе упоминается передача информации “об образе жизни”, месте проживания, источнике дохода и электронных адресах. Также имеются подозрения о передаче данных украинских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской областей.

СБУ изъяла сервера и документацию с целью тщательно проанализировать переадресованный трафик. Люди в шоке, рабочий день оборвался не самым приятным образом, а вот продолжится ли он вообще – это большой вопрос. В Яндексе работают первоклассные специалисты, со своими навыками они точно найдут чем себя занять, люди посвятили свою жизнь работая в этой компании, но похоже сегодня настал тот день, когда людей поставили перед не самым приятным выбором.

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