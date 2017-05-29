Смартфоны Sony и их камеры – это тема для насмешек. Мол, опять Sony сделали смартфон и ничего не вышло в вопросах фотосъёмки. Подобные «придирки» не безосновательны. Сейчас мы не будем размышлять на тему «плохому танцору яйца мешают» и что в прямых руках можно сфотографировать хорошо и на калькулятор. Говорим только про работу камеры «железки», не беря во внимание возможности фотографа.

В 2015 году сайт DxO каким-то чудом разместил смартфон Sony Xperia Z5 на первое место в рейтинге фотосмартфонов. Видимо, в редакцию этим парням поступил какой-то другой аппарат, не тот, который продавался по всему миру. Иначе я не могу объяснить столь странного решения.

В этом году я искренне считал, что мой iPhone 7 Plus уступает всем флагманским Android-смартфонам в вопросе съёмки фото, оказалось, что это не так. У Sony Xperia XZ Premium есть некоторые странности в работе камеры, но это не значит, что на камеру этого смартфона нельзя снять круто. Можно, только не с первого раза.

Что хорошего у камеры Sony Xperia XZ Premium?

Быстрый автофокус и крутая стабилизация во время съёмки видео. Да, этого не отнять. Кнопка спуска камеры на корпусе смартфона – это тоже круто. Дневные снимки при ярком свете получаются сочными и детализированными, как заметил не только я, теперь резкость на фото проявляется по всему кадру, а не как было раньше – «размытость по краям». Вот примеры.

Что не понравилось?

Искажения кривых (дисторсия) проявляется буквально в каждом ракурсе, где есть хоть какие-то ярко выраженные прямые линии. При том, искажаются сильно не только горизонтальные линии, но и вертикальные. Если попытаетесь снять, что-то в движении, то автофокус позволит словить момент, а вот широкая оптика и алгоритмы обработки снимка могут подвести.

Фото в ночное и вечернее время очень хромает. Даже iPhone 7 plus, который явно уступает своим основным конкурентам, Galaxy S8 и Pixel, снимает в темноте лучше «соньки».

Нет возможности регулировать экспозицию тапом по экрану, это очень важно при съёмке.

Про странности

Sony Xperia XZ Premium умеет снимать видео в 4К, но для этого нужно загружать отдельный плагин. Из основного меню камеры нельзя запустить запись видео в 4К и это странно.

Замедленная съёмка в 960fps работает, замедляет естественно волшебно, но чтобы на картинку можно было смотреть без ужаса в глазах, вы должны снимать такое видео под лучами софитов или в очень яркий солнечный день. То есть, технология как бы есть, а вот зачем она нужна с такой реализацией, не совсем понятно. Для сравнения журналисты в обзорах указывают на то, что iPhone и Samsung снимают всего в 240 fps при разрешение 720p, но у них-то получается нормальный результат, который можно смело использовать в работе.

Температурный режим – это отдельная песня. Выбрался я на пляж потестировать камеру Sony Xperia XZ Premium. Температура на солнце была около 35 градусов. После 5-го снимка система попросила меня прекратить съёмку и дождаться, когда телефон остынет. В таких же условиях Samsung Galaxy S8 у меня 40 минут записывал видео в 4К, а iPhone 7 plus чуть больше часа.

У Sony получился очень красивый смартфон, с мощнейшим процессором Snapdragon 835, со сверхчетким экраном 4К, на котором видно всё даже лежа на пляже в солнцепёк. Но вот с камерой в которой раз не задалось. Это очень странное поведение для компании, которая снабжает весь мир своими модулями камер для смартфонов. Иногда создаётся впечатление, будто Sony умышленно приостанавливает развитие фотовозможностей своих устройств.

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