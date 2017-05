Давайте-ка решим загадку. На первый взгляд, вроде бы всё не так сложно, это не новая головоломка, но в Твиттере бурно обсуждают правильное решение.

Загадка в переводе на русский звучит так. Если дочь Терезы — мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?

И варианты ответов:

Бабушка Мама Дочь Внучка Тереза — это я

This viral riddle is giving everyone on the internet a headache https://t.co/yLb4VzSxEy pic.twitter.com/xFMMD8snzN — BuzzFeed (@BuzzFeed) May 28, 2017

@BuzzFeed it would be the father right? — christine hamilton (@OhSweetVile) May 28, 2017

@BuzzFeed The creepy nextdoor neighbour — Roos Warnas (@rosewarnas) May 28, 2017

@BuzzFeed Grandmother because Grandma is always right #GrandmaIsAlwaysRight — Taber Apollo (@TaberApollo) May 28, 2017

@BuzzFeed People on Internet has became more an more stupid — Vero M (@verumont24) May 28, 2017

На загадку отреагировали по-разному, одни сочли интернет-пользователей совсем тупыми, другие стали предлагает разнообразные варианты ответов. Но выбирать нужно только из 5 готовых! Какой же их них правильный? Если хотите проверить отгадку, ответ под катом.

Осторожно, тут правильный ответ!

Под «матерью моей дочери» подразумевается сам разгадывающий загадку, а значит он приходится Терезе дочерью. Но часть юзеров не согласилась с этим вариантом, поскольку дочь Терезы может быть замужем и родить ребенка мужу, а значит, правильный ответ — «зять». Однако в списке предложенных вариантов он отсутствует.

Источник: Lenta, Buzzfeed

