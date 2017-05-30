В прошлом году на выставке Computex Intel представила 10-ядерный процессор, созданный с прицелом не на профессионалов, а на бытовое использование. Такое «железо» дети выпрашивают у не сильно подкованных в технике родителей для того, чтобы побыстрее напечатать реферат, а на самом деле хотят идеальную картинку в GTA V в 4К и стримить всё это на Твитч. Бывает, что и сами родители хотят потешить самолюбие и вспомнить молодость в сообществе оверклокеров. Больше мощности — выше нагрузка, выше тепловыделение, поэтому Intel разработала собственную систему жидкостного охлаждения.

10 ядер оценили в прошлом году оценили в $1 700, теперь Intel пошла дальше и показала новое семейство процессоров, возглавляет его Intel Core i9-7980XE с 18 ядрами. Такой проц — скорее демонстрации собственных возможностей, чем расчёт на оглушительные продажи. Ведь он стоит $ 1999, а у многих геймеров вся игровая система с мышкой и монитором стоит дешевле. Тут уже вопрос престижа и понтов — он круче 16-ядерного чипа AMD, компании по-традиции меряются возможностями.

Для не таких богатых геймеров есть и предложения попроще, Core i9 Extreme Edition можно найти в 10-, 12-, 14- и 16-ядерных вариантах. Приятная новость для гиков: 10-ядерный Core i9-7900X стоит «всего» $999, на фоне прошлогодних $1 700 внушительная скидка.

За последние годы чипы Intel для ноутбуков стали даже более интересными, чем для десктопов, всё это благодаря росту числа компактных ноутбуков и планшетов-трансформеров. Они ставят задачи перед инженерами-разработчиками иначе: важна не максимальная мощность, а разумная производительность при длительном времени работы. Но на этот раз обошлись без мобильных версий, Intel показала, что ПК-гейминг жив.

Новые Intel Core i9 Extreme Edition напоминают о том, что десктопы по-прежнему живы, а у хардкорных геймеров высокие запросы. Таких покупателей немного, но раз они готовы платить за такие игровые системы, значит, спрос будет удовлетворён.

Источник: Enagdget

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