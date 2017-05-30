Любители флагманов от Sony — одна из самых больших загадок человечества. Со стороны бывает очень сложно понять, почему при всем богатстве выбора эти люди раз в год отдают свои 800 долларов именно компании Sony. Дизайн слабо меняется из в года в год, камеры при этом традиционно уступают флагманам А-брендов, неизменные Full HD ничем особо не выделяются.

Купил Sony и уже через полгода будешь гарантированно ходить не с самым крутым девайсом — существует древняя японская традиция выпускать по два топовых смартфона в год.

Короче, куча вопросов на которые компания решила дать ответ выпуском самого технически навороченного смартфона Xperia Z5 Premium. В нем было все самое мощное, что можно было найти на рынке на момент выхода, плюс первый в мире 4К дисплей в смартфоне. Очевидно, в Sony не рассчитывали на феноменальные продажи, это было что-то сродни Bugatti для Volkswagen — да мы можем и вот так, но еще делаем гольфы, начните с них, а там как пойдет, глядишь, и дорастете.

Прошли неслыханные, по меркам Sony, полтора года и вот на MWС 2017 был анонсирован новый технологический флагман Sony XZ Premium, который тут же получил награду лучшего смартфона выставки. Впрочем, в отсутствии какой-либо конкуренции это было не сложно. Сейчас выясним, стоит ли он своих 54 990 рублей, за которые теперь уже можно взять Galaxy S8.

Про дизайн

Общая концепция дизайна осталась такой же, как в Z5 Premium — зеркальная, но строгая лопата, которая стала даже чуть больше в сравнении с предшественником.

Конечно, отобрать у iPhone 7 Plus пальму первенства по максимально нерациональному использованию пространства не получилось, но в Sony явно старались. Экран у XZ Premium занимает 68,4% передней панели, тогда как у плюса 67.7% Не дотянули. Зато в весе уверенное лидерство — 195 граммов. Каким образом у Sony так получилось, ума не приложу — отказаться от стали в конструкции, уменьшить аккумулятор и при этом получить прибавку 14 граммов в сравнении с Z5 Premium… это надо уметь и в Sony, судя по всему, умеют.

Умножаем скругленные и скользкие грани, стеклянный задник с олеофобным покрытием, без него тут просто никак, на габариты и вес — получаем смартфон, который фактически непригоден для полноценного использования одной рукой без риска уронить его на пол. Кстати, ронять строго не рекомендую, так как боковые грани, которые поначалу кажутся стеклянными, на самом деле выполнены из поликарбоната. Несмотря на задумку с гранями, перетекающими в спину из Gorilla Glass 5, зазор между двумя этими элементами заметен невооруженным глазом и легко нащупывается ногтем.

Но несмотря на все вышеперечисленное, XZ Premium красивый смартфон, особенно в темном варианте. Да, не очень удобный, да, непрактичный, да, требует тщательного ухода, да, я пытаюсь снова протянуть аналогию с суперкаром.

Толщину боковых рамок легко объяснить сканером отпечатка в кнопке включения, который теперь работает почти так же как в Huawei, то есть почти эталонно. А хотя нет, нельзя, в американской версии сканера нет.

А еще Premium можно установить на плоскую нижнюю алюминиевую грань на стол, плюс у него традиционная для флагманов Sony влагозащита по стандарту IP68 и традиционно же тихий и не очень качественный звук стереодинамиков. Не очень хорошая новость для смартфона, который позиционируется как единственный в мире с полноценным отображением 4K и поддержкой стандарта HDR 10.

Про экран

Экран с диагональю 5.46 дюймов и разрешением 3840×2160 выполнен по технологии IPS, прикрыт Gorilla Glass 5 и в целом кроме разрешения особо ничем не выделяется. Такое ощущение, что в Sony настройкой дисплей занимается Затойчи — у всех смартфонов цветовая температура сильно завалена в голубые тона, а цвета как будто разбавлены серой краской. Подстройка температуры есть, но осуществляется как у телевизора с ЭЛТ-трубой, подкручиванием одного из трех цветов, хорошо хоть не отверткой. Добиться желаемого результата без того, чтобы всё стало красным, довольно проблематично. Можно мне обычный ползунок от холодного к теплому, Sony? Я не хочу заканчивать специальные курсы калибровки!

Как и в Z5 Premium, 99% времени экран работает в Full HD, переходя в 4К разрешение только при воспроизведении видео. Где такое брать? 4К в YouTube или в парочке стриминговых сервисов, включая отечественные, 4К HDR сугубо на Amazon Prime и Netflix, ну и еще в одном месте. HDR-контент выглядит действительно волшебно и разница с SDR заметна невооруженным глазом и…все равно есть проблема.

Для стриминга 4К HDR нужен хороший интернет, хороший интернет подразумевает стационарное размещение, например дома…но зачем мне смотреть 4К HDR с 5.5-дюймового экрана, если у меня на стене висит 4К HDR экран на 65 дюймов? UHD-разрешение могло бы пригодится для VR, но у Sony нет своей мобильной VR платформы, дабы избежать хотя бы малейшего намека на внутреннюю конкуренцию с Playstation VR. Так что выход один и это cardboard в котором VR-экспириенс еще тот кайф, да и контент-то все равно будет в Full HD.

Про железо

Железо в Premium топовое — Snapdragon 835, оперативной памяти 4 ГБ, хранилище на 64 гига, вместо второй симки можно установить microSD карту, хотя в таком огромном корпусе можно было легко найти место и для отдельного слота. Производительности с головой хватит еще года на 3-4, а если мобильный гейминг будет так же “интенсивно” развиваться то и на все 6-7 лет.

Sony отлично встроила 835-ый в XZ Premium и под нагрузкой особого тротлинга не наблюдается. Результат в Antutu падает с 160 000 «на холодную» до 143 000 даже после десятого прогона с минимальным нагревом корпуса. В том же Epic citadel смартфон вообще не нагревался выше уровня комнатной температуры даже через час. Правда из Одессы я получил тревожный сигнал, о том что другой образец XZ Premium с ровной такой же версией прошивки почти обжег руку моему драгоценному коллеге Лучкову, а в Antutu результат после пары прогонов у него падает до скорбных 80 000. Давайте пожелаем ему в комментариях, чтобы у него не падал, а рука не болела.

Про батарейку

Но почему же Sony не выбрала хотя бы QHD в качестве базового разрешения? Понятно, что откровенно неудачный Snapdragon 810 в Z5 Premium больше 1080p не тянул, грелся и жрал батарею, но Snapdragon 835 — это уже совсем другое дело. Ответ, скорее всего, в аккумуляторе на 3230 мА*ч, что тухловато для флагмана. Но несмотря на объем, от батареи XZ Premium работает вполне сносно, и в типичном сценарии использования без игр спокойно может дожить до вечера, с итоговыми 5-5.5 часами активности экрана, в режиме Stamina еще дольше.

Игры убивают Xperia полностью за 4 часа, как и просмотр 4К HDR видео на максимальной яркости экрана. А меня убивает, что в коробку с флагманом в 2017 году компания Sony кладет в комплект зарядное устройство на 5 вольт и 1.5 ампера. Да, это в 1.5 раза лучше чем у Apple, но с учетом того что смартфон поддерживает стандарт Quick Charge 3.0, выглядит это как откровенное жлобство и экономия на спичках. Наушников в комплекте тоже нет. Покупайте все сами, премиум же. Спасибо Sony, что заставляет выглядеть Galaxy S8 дешевкой с его наушниками AKG и быстрым зарядным в комплекте. От комплектного ЗУ Xperia заряжается более 3 часов, от быстрого — в 2 раза меньше.

Чуть-чуть про софт

Android 7.1.1 упрятан под фирменную оболочку, которая одним своим видом просит одного: обновите меня пожалуйста, 3 года прошло, пора.

В оболочке ничего нового-интересного, поэтом к камере, она тут в кои-то веки должна быть лучше, чем обычно.

Про камеру

О подробностях, в том числе и сравнении с айфоном о ней расскажет восходящая одесская фото-звезда из Одессы в отдельной статье, я же просто пробегусь по верхам. Sony долго выступала в роли сапожника без сапог — выпуская сенсоры для всего рынка, добиться хорошего качества камер в своих смартфонах у них не получилось. Решение пришло само собой. Нет, не улучшить камеру, а лишить модуля всех остальных.

В Xperia XZ Premium установлен сенсор на 19 мегапикселей IMX400, который до конца года будет эксклюзивом смартфонов Sony. Основная его особенность — собственная сверхскоростная оперативная память, благодаря которой удалось избавиться от эффекта rolling shutter и снимать slowmo видео 960 к/с в 720P. Оптику без оптического стабилизатора с фокусным расстоянием в 25мм и светосилой всего 2.0 явно не запишешь в плюсы, хотя и в минусы не стоит, Pixel Xl вполне себе обходится f/2.0 и снимает при этом отлично.

XZ Premium, к сожалению, снимает как всегда, единственное улучшение, которое я заметил, это то, что снимок теперь резок по всему кадру, предыдущие флагманы Sony сильно мылили углы. Но это и все, в остальном-то не фонтан.

При хорошем освещении приемлемо, при плохом…все плохо. Автоматика часто некорректно отрабатывает баланс белого и экспозицию, несмотря на наличие специального инфракрасного датчика, который отвечает именно за это. Не вздумайте скидывать фотографии на компьютер и рассматривать кропы, там сплошная акварель. Ночью-вечером акварелька лезет уже и без всякого кропа, потеря деталей на снимках катастрофическая.

Короче, лучше чем было, но все еще хуже чем у большинства флагманов, включая Xiaomi Mi6. Пожалуй, основное преимущество камеры в том, что для запуска-спуска затвора есть отдельная кнопка, отсутствует rolling shutter ну и съёмка super slowmo. Видео в 4К пишется в одном из двух форматов, на выбор h264 или h265, второй в два раза лучше сжимает, но есть проблемы с совместимостью и на youtube без конвертации не загрузишь. Качество видео на удивление хорошее, стабилизация работает отлично в full hd и неплохо в 4К.

Фронталка на 13 мегапикселей со светосилой 2.0 неплоха, но в автоматическом режиме всегда применяет попытки к улучшению лица в кадре. В общем, не буду отбирать хлеб у фото-Ивана, у него в статье всё разобрано максимально подробно.

Время выводов

Sony Xperia XZ Premium, вероятно, самый странный и противоречивый смартфон из тех что попадал мне в руки. Как мне кажется, выбрать его можно, как и любой другой флагманский смартфон Sony только сердцем. Главное, чтобы по дороге в магазин случайно не включилась голова, иначе поток мыслей утопит весь начальный запал. Очнетесь у фирменного салона Samsung или на Горбушке в поисках Pixel XL.

Я даже плюсы-минусы перечислять не буду, ибо к эмоциональной покупке это никакого отношения не имеет. Понравился — берите и скорее всего Xperia XZ Premium вас не разочарует, главное, тряпочку не забудьте, а для рациональной покупки, насколько это вообще применимо с флагманами, существуют другие смартфоны.

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