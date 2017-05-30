С помощью программы AutoCAD можно пользоваться разнообразными инструментами для разработки интересных проектов, осуществлять моделирование и другие задачи в области графического дизайна и не только. Это приложение используют как маркетологи, так и дизайнеры, художники, проектировщики, строители, автоконструкторы и другие специалисты, ведь оно помогает решать множество проблем, рисовать с помощью компьютерной программы сложные системы и проекты.

В прошлом AutoCAD позволял создавать продукты в перспективе 2D, а сегодня благодаря развитию приложения в нём можно рисовать трехмерные модели, используя обновлённый, расширенный функционал. Автодеск AutoCAD включает в большой список инструментов, которые позволяют максимально быстро реализовать сложные проекты в разных отраслях, оптимизируя работу дизайнеров при помощи применения новейших средств и технологий. Всё это позволит повысить производительность, использовать усовершенствованные системы и быстро редактировать чертежи и отдельные элементы. 3d моделирование в autocad стало гораздо проще благодаря появлению нового инструмента «Интеллектуальные осевые линии и маркеры центра».

С помощью этого инструментария можно создавать и редактировать линии и маркеры, ускоряя, таким образом, подготовку сложных чертежей. Кроме того, изменился и интерфейс программы, теперь он стал более темным, благодаря чему работа в программе стала легче для глаз. Теперь проектировщики будут уставать гораздо меньше, работая долгое время за монитором. На официальном сайте Pointcad можно скачать пробную демоверсию программы на 30 дней и оценить все ее преимущества, задать вопрос эксперту через сайт или приобрести полноценную версию 3D AutoCAD со всем набором необходимых инструментов для создания самых сложных проектов. Мы гарантируем выгодную цену, а также предлагаем отличное программное решение, с помощью которого процесс проектирования будет максимально автоматизирован и может быть использован в областях архитектуры и дизайна, строительства, машиностроения и даже в городском хозяйстве, например, при прокладке магистральных теплосетей. В AutoCAD 3D можно реализовать сложнейшие замыслы и воплощать в жизнь благодаря моделированию на плоскости в трехмерном пространстве. Приобретаете платформу и сможете воплотить любые свои инженерные идеи в жизни!