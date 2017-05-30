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Беспилотное Yandex.Taxi — первый демо-ролик

30.05.2017 16:45 0

Короткий ролик появился на YouTube, тут вы можете посмотреть на беспилотное такси, разработанное в Yandex. Компания работает над собственной системой автономного управления, об этом писали ещё зимой в новостях, когда появилась в интернете вакансия разработчика-исследователя.

Как видите, усилия не пропали зря, машина объезжает препятствия и маневрирует. Станет ли это отечественным ответом на разработки Uber?

Будущее пророчат именно беспилотным автомобилям, они снизят аварийность, заменят уставших водителей, пассажиры будут в безопасности. Не придётся просить сделать музыку потише, отключить радио «Шансон» или не курить — если, конечно, в салоне не будет классического водителя, дублирующего систему управления.

В общем, интересно, что будет дальше. Скорее всего, Yandex найдет партнёра среди производителей автомобилей и будет соавтором разработки, выпуская софт для автономного управления техникой. А может быть, покупателям предложат готовый пакет программ и железа для превращения обычного «авто» в беспилотное. А что, если Yandex попробует выпускать машину с нуля? В это совсем не верится, столько сложный и дорогостоящий процесс в России обречен на провал, так что я больше склоняюсь к первому варианту развития событий.

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