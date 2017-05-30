Последствия вчерашнего урагана в Москве ещё не оценили в полном объёме. Но горожане негодуют — почему не было SMS с предупреждением о надвигающейся непогоде?

Мобильные операторы перекладывают всю вину на МЧС, министерство слишком поздно проинформировало их о климатическом катаклизме. Соответственно, они не смогли вовремя предупредить жителей. Напомню, что по имеющимся данным погибло 16 человек, 146 человек были госпитализированы с травмами.

Представители двух операторов сообщили, что получили оповещение от МЧС лишь в 16:30, когда появились первые упоминания в СМИ о жертвах и пострадавших.

Ранее глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

Ну и кто виноват в этой ситуации?

27 мая, МЧС сообщило на своем портале «МЧС Медиа», что в 2010 году ведомство заключило договоры с операторами «большой тройки» для информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

«Текст смс отправляется операторам из национального центра управления в кризисных ситуациях [MЧС], — объяснял начальник центра Сергей Фофанов. — За оперативность и исполнение с нашей стороны отвечает оперативный дежурный: он принимает решение об информировании населения о какой-либо ЧС».

В общем, как обычно, никто не может разобраться, кто ответственный в этой ситуации, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Выходя из дома, по старинке, слушайте радио, я вот слышал про жёлтый уровень опасности вчера, хотя и не придал этому большого значения.

Источник: Lenta.ru, Meduza, BBC

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