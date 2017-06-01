До начала очередной конференции разработчиков WWDC 2017 остаётся всего ничего, тогда мы и узнаем, что нового, современного и важного появится в следующем поколении iOS. Предлагаем вам посмотреть на несколько концептов того, что могла бы предложить Apple. Как мы знаем, компания сурова и трепетно относится к собственным идеям, достаточно вспомнить недавнюю новость о том, как молодой дизайнер предложил основательно переработать Apple Music, когда хотел устроиться в компанию на работу, но получил отказ. Но он не обиделся, а показал всем свой проект в интернете. Может, Apple сама уже готовит нечто подобное?

iOS 11, как ожидается, в очередной раз предложит мелкие доработки меню, интерфейс должен стать удобнее, но слухов на этот счёт совсем мало.

Этот концепт показывает, какой бы могла стать iOS 11 для iPad Pro, чтобы он по-настоящему считался решением для профи. Например, включить в систему многопользовательский режим, добавить поддержку 3D Touch, улучшить многозадачность, научить работать с Magic Mouse и приложениями уровня Final Cut Pro X.

Другой концепт тоже посвящён iPad Pro, много кому хочется получить более производительное рабочее решение. По замыслу дизайнера можно научить iOS копировать данные из приложений: картинки, текст, файлы, переносить их между документами. Ещё добавили вымышленную функцию «Полка». Тогда появляется место в верхней части экрана, куда можно на время скопировать данные, а впоследствии переместить их в нужное приложение. Своего рода продвинутый буфер обмена.

Кроме того, iPad нужна улучшенная файловая система, пусть Apple и считает, что планшету такие вещи ни к чему. Хотя с появлением iCloud Drive на iOS ситуация стала меняться.

Другой концепт показывает, какие функции могли бы появиться в iPhone и iPad. Например, пригодилась бы улучшенная Siri, которую уже обошёл по возможностям Google Assistant. Доработанный интерфейс, ценные подсказки и прочие улучшения помогли бы Apple в конкуренции с коллегами по рынку. Тем более, слухи говорят о том, что Apple готовит «умную колонку».

Также на видео можно посмотреть на групповые звонки в FaceTime, расширенную поддержку 3D Touch в Control Center, а также многопользовательский режим.

Другая разработка показывает, как бы круто смотрелась iOS с тёмной темой оформления. Слухи о ней ходят уже не первый год, может, однажды и Apple рискнёт, изменит устоявшимся правилам. Как бы здорово смотрелась чёрное приложение для прослушивания музыки! Также тут можете увидеть, как можно переработать экран блокировки, сделав его более функциональным, взяв идеи у Android.

Кроме концептов есть и слухи по части будущей iOS 11. Так, поговаривают, что Siri будет лучше работать с iMessage, но что именно под этим подразумевается, не скажу. Кроме того, такие же изменения можно ожидать по части работы с iCloud, кроме того, Siri научится адаптироваться к привычкам человека.

Приложение Музыка в iOS 11 уделит больше внимания видео, сама Apple планирует зарабатывает на создании видео контента деньги, предлагая собственные шоу, так что удобный сервис для просмотра жизненно необходим.

Источник: 9to5mac

Telegram-канал Wylsared. Там новости появляются ещё быстрее, чем на сайте.

Источник