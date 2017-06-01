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Видели Shiftcam, 6-линзовый чехол для iPhone 7 Plus?

01.06.2017 7:15 24

iPhone 7 Plus с его двойной камерой и оптическим зумом в очередной раз изменил отношение к мобильной фотографии, снимать на телефон стало удобнее, тут не поспоришь. Между тем, зуд у любителей всевозможных улучшений просто не даёт спокойно сидеть на месте. Ну как это, есть телефон, а его ещё никто не доработал?

Видели Shiftcam, 6-линзовый чехол для iPhone 7 Plus?

Так и появилась идея нового чехла для iPhone 7 Plus под названием SHIFTCAM с дополнительной системой линз. 6-линзовый чехол продадут за $99 всем желающим, если проект благополучно преодолеет весь путь на Kickstarter. Но как мы знаем, далеко не все задумки доходят до яркого финала, некоторые проекты умирают по пути. В этом случае вся необходимая сумма в размере $200 000 благополучно собрана. Пожелаем удачи организаторам проекта и всем, кто в него вложился.

В чехол встроены салазки, по ним двигается пластина с 6 линзами. Получается, что помимо стандартных возможностей телефон получает несколько дополнительных. 180°-сверхширокоугольный объектив, 120°-широкоугольный, 10- и 20-кратный зум, а также два зума с 2-кратным увеличением.

Видели Shiftcam, 6-линзовый чехол для iPhone 7 Plus?

Первым заказчикам чехол обойдётся в демократичные $66, акция продлится до 8 июня. Отгружать аксессуар начнут в августе.

Идея кажется разумной: неудобно таскать кучу сменной оптики к телефонам, а тут всё в одном месте. Правда, конструкция iPhone 7 Plus становится и без того большой и громоздкой, а но вря ли это остановит любителей фотографий.

Источник: Cultofmac

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