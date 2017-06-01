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Легендарные мышки Logitech обновились и возвращаются на рынок

01.06.2017 10:00 18

Лежит на моем столе Logitech MX Master. Это уже вторая мышка в моем арсенале. Когда встала задача купить лучшую беспроводную мышь для видеомонтажа и работы с фото, у меня даже рука не дрогнула, Logitech делает великолепные устройства ввода.

MX Master — невероятно удобная и красивая мышь, конечно не без недостатков. Первые партии были бракованными, приходилось менять или сдавать в ремонт. Но любовь к этому устройству не прошла.

Сейчас Logitech выпускает реинкарнацию своего успешного продукта, это две мыши Logi MX Master 2S и MX Anywhere 2S.

Легендарные мышки Logitech обновились и возвращаются на рынок

Фото сайта CNET

Вторая мышка, тоже «та ещё штучка», более компактная. Так как габариты MX Master не вызывают желания брать её с собой в сумке или рюкзаке, модели Anywhere – спасение.

Легендарные мышки Logitech обновились и возвращаются на рынок

Да, это не дешёвые устройства, сугубо для работы, не для игр. К сожалению хороших беспроводных игровых мышек ещё не придумали, но над этим работают пытливые умы.

Посмотрите старый ролик, о том, как проектировалась MX Master. Ювелирная работа!

Что улучшили?

В обеих моделях подняли показатель DPI, с 1000 до 4000. Время работы увеличили с 40 до 70 дней. Кстати, удобство MX Master заключалось в том, что заряжалась мышка от MicroUSB, даже когда она разряжалась, я просто подключал её кабелем к компьютеру и продолжал работать, пока она заряжается. Механика кнопок и колёс прокрутки, по по-видимому, на высоте.

Легендарные мышки Logitech обновились и возвращаются на рынок

MX серия умела одновременно подключаться к нескольким устройствам и с лёгкостью переключатся между ними в реальном времени нажатием одной клавиши. Теперь добавили еще одну убийственную фишку — Logitech Flow. Вы просто перемещаете курсор мыши в заранее запрограммированные край рабочего стола, и это служит командой, переключится на рабочую область экрана другого компьютера.

Интересный факт, Logitech заявляют, что 39% пользователей компьютерных мышек в США используют в работе именно два компьютера и постоянно переключаются с одного на другой. Программисты какие-то наверное или дизайнеры. Функция Logitech Flow позволяет вам скопировать мышкой текст на экране Macbook, и перенести это дело на экран компьютера Windows, в любой текстовый редактор. Для этого используется Wi-Fi сеть.

Цены следующие: MX Master 2S — $99, MX Anywhere 2S — $79,99. И поверьте мне на слово, за такое устройство это приемлемая цена.

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Источник

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Легендарные мышки Logitech обновились и возвращаются на рынок
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