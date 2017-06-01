Компьютеры Apple всегда были отменным рабочим инструментом, с этим не могли поспорить даже ярые фанаты Windows. Единственная пробоина, дающая течь под напором интернет-троллей – на Apple нельзя играть в игры. Ну ведь каждый из вас это слышал “тю, компьютер за $1500 и даже в игры не поиграешь, да ну его нафиг!”.

В рамках выставки Computex 2017 NVIDIA пообещала исправить эту досадную ситуацию, представив Max-Q — технологию, которая позволит создавать ноутбуки с меньшей толщиной и большей производительностью. По сравнению с текущими решениями, прирост оценивается в 3 раза. Идея состоит в новом дизайне, который позволит поместить GeForce GTX 1080 в 18 мм. Почти такой же, как у MacBook Pro или Macbook Air.

Компания рассказала об улучшении архитектуры Pascal, что и позволит ускорителям GeForce GTX 1080, GTX 1070 и GTX 1060 работать в тонких лэптопах на оптимальных настройках.

Показатели производительности пока не разглашаются. Известно лишь о приросте в 1.8 раза при запуске Destiny 2 в 4К на графике GeForce GTX 1080.

Другие ноутбуки с Max-Q начнут появляться уже в конце июня. И тут напрашивается логичный вопрос: да какая разница, что там за железо в Mac, когда для самой операционки игры выпускают только по праздникам?

А вот что, не стоит забывать про Bootcamp и официальную возможность устанавливать Windows на Mac. Что, корона упадёт? Почему бы не купить себе один компьютер и при необходимости использовать ту операционную систему, которая тебе нужна здесь и сейчас.

На Mac можно использовать и macOS, и Windows, на виндобуках довольствуйся виндой, и кто в таком случае ограничен в выборе? А на последок попрошу обратить внимание, что Windows на Macbook работает местами стабильней, чем на обычных ноутбуках.

Apple затачивает драйвера для Windows c таким же трепетом, как и для macOS. Вот я лично очень хотел бы увидеть Macbook Pro с дискретной графикой от Nvidia, для этого необходима самая малость — попрощаться с AMD.

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