С чего начинается лето? С покупки новых кроссовок Nike Air VaporMax Flyknit «Day to Night», пара стоит $190, а в дополнение к обуви можно и подходящий по цвету ремешок для Apple Watch выбрать. Если, конечно, пользуетесь таким часами и хотите поменять приевшийся ремешок на новый.

Ремешок с отверстиями или, как его называют, «дырявый» ремешок — отличительная черта Apple Watch Nike+, а также браслет могут купить все желающие, заменив стандартный ремешок в часах.

Теперь появились 4 новых цвета, цена стандартная — $49, ремешки продаются в магазинах Nike, будут они продаваться и в Apple Store. Вначале смотришь на ремешки и думаешь, а откуда такие цвета? Пастельные расцветки любят девушки, я бы не не навал все 4 новых цвета женственными, но тёмно-розовый (или бледно-сиреневый, не знаю, как правильно) и бледно-розовый уж точно созданы для дам. А вот голубой и тёмно-синий уже универсальные варианты.

Но обратите внимание на то, как назвали новую серию кроссовок: «Day to Night», «Ото дня к ночи», вот и получается, что бледный рассвет превращается в яркий день, который постепенно переходит в сиреневый вечер, а он уже затем превращается в тёмно-синюю ночь. Красиво, если проявить фантазию.

Идея выпускать аксессуар для электроники под стиль одежды не нова, но подчёркивает влияние Тима Кука. Он входит в руководство не только компании Apple, но и Nike, а Apple Watch — его детище, пока что единственный продукт компании, созданный после смерти Стива Джобса.

Источник: 9to5mac, Macrumors

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