Бока из титана, керамическая задняя панель и практически безрамочный дизайн, новый Essential просто красавчик. Дизайн и качественные материалы — это здорово, но будет ли новый телефон работать так же круто, как он выглядит?

Энди Рубин, отец Android, запустил новый стартап и показал смартфон, который можно поставить на один уровень с Galaxy S8 или iPhone 7. Но на свете не так уж и мало достойных Android-смартфонов с красивой внешностью, но ещё и важно то, насколько хорошо работает новинка. О его характеристиках известно немного, да и про особенности оболочки ничего особенного не расскажешь.

Но за этим телефоном — опыт человека, который создал систему для 2 млрд человек, да-да, пользователей Android сейчас очень много. Так что он наверняка в курсе того, как должен работать идеальный Android-смартфон.

Что знаем

В интервью изданию ReCode Рубин заявил, что телефон работает на «голом» Android, также он пообещал своевременные обновления до новых версий.

Для большинства, если не для почти всех производителей телефонов на Android, это большая проблема. Samsung Galaxy S7, к примеру, обновился до свежей версии не так давно, хотя Android 7.0 вышел ещё осенью, прошло более 9 месяцев с тех пор.

Также Рубин сказал, что телефон получит умного помощника вроде Siri или Google Assistant, но не раскрыл подробностей о его работе.

Что мы не знаем

Хотелось бы посмотреть, как вообще работает устройство, что в нём такого особенного?

Для начала, не знаем, какая тут версия Android. Предположим, что телефон появится в конце июня и будет работать на Android 7.1, самой свежей версии софта. Вероятнее всего, Android O в новом телефоне пока не будет.

По словам Рубина, телефон работает на «голом» Android, но скорее всего, у Essential будут и дополнительные настройки. Они необходимы для корректной работы с аксессуарами, которые подключаются через магнитные разъёмы, не забудем и про крохотную 360° камеру.

Также волнует, как Essential решит вопрос с регулярным обновлением софта. Как известно, лишь чистокровные Google’фоны вроде Pixel и старой линейки Nexus получают регулярные обновления ПО напрямую от Google.

Если Essential будет обновляться своевременно вместе с ними, это приятный момент, телефон своевременно получит заплатки в системе безопасности.

Многие производители добавляют собственные приложения в оболочку, ставят и программы от партнёров, расширяя базовый набор софта Android-смартфона. Вряд ли Essential получит весь этот лишний «обвес», но любопытно, что из стандартного пакета приложений для телефона на Android тут появится. Или наоборот, что исключат.

Пока что нельзя обсудить и умного помощника, который создали для Essential. Будет ли телефон использовать Pixel Launcher, оболочку, созданную в Google?

Пока в интернете обсуждают, насколько крут новый телефон и как он изменит мир, хорошо было бы узнать, как он вообще работает, что у него внутри, как это оптимизировано и в чём его плюсы. Ведь начинка важнее внешнего вида, не правда ли?

Источник: Businessinsider

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