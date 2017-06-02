ZTE показала новый флагман, встречайте Nubia Z17. Телефон впитал все современные тренды: экран с узкими рамками, двойную камеру, отсутствие 3,5-мм разъёма и передовую начинку. 8 ГБ оперативки! Круто, да, но зачем? Хотя, лишней она не будет, но это уже какие-то избыточные характеристики.

Также тут топовый Snapdragon 835 и навороченная двойная камера: один сенсор на 23-мегапикселя f/1.8, второй на 12, работает двухкратный оптический зум, портретный режим.

Экран под стеклом Gorilla Glass с 5,5-дюймовой диагональю и Full HD разрешением. Не маловато ли? Я думаю, что нет, не будет проблем с лишней нагрузкой на систему, проработает подольше.

Телефон получил металлический корпус, на выбор 5 цветов: синий, красный, чёрный, чёрно-золотистый и золотистый.

Смартфон поддерживает новый стандарт Quick Charge 4.0, аккумулятор на 3200 мАч заряжается за 25 минут на 50%, обещают до 2 дней работы на одной зарядке. Как видите, сканер отпечатков пальцем расположен сзади, не стали изобретать ничего нового.

Купаться с ним нельзя, электроника погружение в воду не выдержит, но предусмотрена защита от брызг.

Цены Nubia Z17 зависят от версии: 6/64 ГБ — $410, 6/128 ГБ — $500, 8/128 ГБ — $590, продажи начинаются в Китае с 6 июня.

По-моему, флагман удался и его нужно брать для обзора.

Сколько будет стоить Z17 в России, если доедет к нам официальными путями, можно только догадываться. У нас, скорее всего, ценник будет неприлично высоким, что испортит продажи. А так, если взять базовую версию, получилась бы отличная альтернатива для Meizu Pro 6 Plus или OnePlus 3T.

Источник: Theandroidsoul

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