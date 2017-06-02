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Чем же хорошая новая быстрая зарядка Qualcomm?

02.06.2017 11:30 12

Всего полгода спустя анонса Quick Charge 4 анонсировала компания Qualcomm новый стандарт Quick Charge 4+. Думаю, что мало кто ещё успел воспользоваться предыдущей разработкой, а уже предлагают улучшенную версию. Первым телефоном с новой фичей стала ZTE Nubia Z17.

Разработчики говорят, что Quick Charge 4+ заряжает 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0, а смартфон нагревается меньше на 3 °С.

Чем же хорошая новая быстрая зарядка Qualcomm?

Если QuickCharge 4 требовал от производителей перехода на чипсет нового поколения, то теперь производителям обновить устройства до версии 4+ будет проще. Для этого нужно добавить 3 функции:

  1. Dual Charge была как опция и в ранних версиях, но теперь стала мощнее
  2. Intelligent Thermal Balancing оптимизирует подачу тока, направляя его через более «холодную» из двух линий
  3. Advanced Safety Feature следит за температурой телефона и порта, куда подключена зарядка, чтобы устройство не перегрелось и не случилось короткого замыкания

Чем же хорошая новая быстрая зарядка Qualcomm?

Хорошо жить с телефоном на андроиде и быстрой зарядкой! Что я ещё тут могу сказать. Apple просят который год ускорить процесс зарядки телефонов, а она молчит. Ценителям марки остаётся только с завистью наблюдать за тем, как Qualcomm и прочие решают проблемы со временем работы. И правильно: если уж телефон не может долго работать, так пусть хотя бы быстро заряжается.

Чем же хорошая новая быстрая зарядка Qualcomm?

Источник: The Verge

Источник

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