Летел тут домой, в Москву. В A380 удобные кресла, много места даже при моем росте и даже в экономе, офигенные экраны, есть камера на хвосте, позволяющая наблюдать за величественными маневрами огромного самолета.

Жена села у окна, я в середине, у прохода место свободно. Типичная предполетная суета, распихивание сумок и пакетов из «дьютика», кто-то ломится с ребенком в туалет, кто-то рассаживает семью, кто-то пытает стюардессу на предмет «но я же могу пересесть на место у аварийного выхода позже?».

На место чуть впереди слева приходит очень красивая девушка в спортивном костюме, единственное, что слегка сбивает фокус — увеличенные в два раза губы. Вроде уже как пару-тройку лет в моде естественность, нет татуировкам, дикой пластике, диким губам, диким огромным сиськам и другой дикой ерунде. Круг замкнулся и все вернулось на круги своя, пора сдуваться. Но, девушка, видимо, любит свой большой рот.

Потом мы все пристегнулись, собрались, поверили в полет и полетели на большой железной птице в небеса.

Девушка же достала iPhone 7 Plus и стала листать фотографии.

В общем, я не люблю подглядывать ни за кем, читать чужие письма или копаться в чужих телефонах — не из-за порядочности и не из-за отсутствия любопытства, а просто потому что дело мне есть только до меня и участников семьи, чужая жизнь абсолютно меня не интересует. То есть, если бы я нашел аппарат без пароля, я бы покопался в нем только ради того, чтобы найти телефон владельца и вернуть технику без всякого вознаграждения. Карма — жестокая тетка и лучше с ней не шалить.

Но, когда в сумеречном салоне самолета в руках у красивой девушки iPhone 7 Plus и она рассматривает там свои отпускные снимки, тут поневоле глаза сами поворачивают налево. Вероятно, кто-то скажет ТЫ ЧТО НАДО БЫЛО ОТВЕРНУТЬСЯ. ТЫ ЧТО У ТЕБЯ ЖЕ РЯДОМ СИДИТ ЖЕНА. НАДО БЫЛО СКАЗАТЬ ДЕВУШКЕ ЧТО ТЫ ВСЕ ВИДИШЬ. Окей, жене я сообщил о том, что вижу. Но вот говорить об этом нежданной соседке — а стоит ли? Должен же быть у людей какой-то ум?

Дело в том, что у девушки было очень много фотографий, где она была в чем мать родила. Сценарии разные. Вот я стою у зеркала в отеле и красиво позирую. Вот я стою у зеркала в отеле и красиво позирую. Вот я стою у зеркала и красиво позирую. Грудь — крупно. Зад — крупно. Вид сверху с помощью стика. Вид сверху сзади. Вот в платье. Вот в купальнике. Вот на балконе в отеле. Вот на пляже. Вот снова голая, видимо, после сна. Вот в постели! Сотни фотографий!

Знаете, я тоже люблю в полете разобрать снимки. В обычной суете некогда разобрать завалы из разных поездок, разобрать и вспомнить случившееся, вот мы где-то сидим с женой, вот тусуемся в друзьями, вот смешные фотки, вот скриншоты для статьи, вот какие-то дубли; основная суть всего просмотра это и ностальгия, и чистка.

У девушки тоже была такая ситуация. Удаление каких-то фотографий, лучшие — обработать и подготовить для инстаграмма. А еще на борту работал Wi-Fi, так что одновременно фотографии рассылались по вацапчику, с сердечками, всякими сопроводительными надписями. Бог дал мне отличное зрение, так что я всеееее вижу. И всееееее знаю, как один из персонажей поразительного фильма «Джон Уик, часть два». Я вижу, как одного кавалера девушка звала сладким и зайчиком. А второго она звала котькой.

КОТЬКА!

Ох этот шалун котька, получил столько фотографий в самых разных позициях, а в ответ написал одно слово, и слово это НИШТЯК!

Тут я не выдержал и громко кашлянул-засмеялся, девушка обернулась и в глазах сверкнуло — но, в ответ замахал руками, мол, ничего не вижу, не смотрю в ваш iPhone 7 Plus, типа смотрю на айпаде смешное кино.

Какое-то время она держала айфон чуть под углом, но потом снова взялась за старое и понеслась, выбор фотографий, обработка фотографий, просмотр видео на пляже, как мы идем с подружками красивые по пляжу, и садимся на корягу, и надуваем губы, и делаем ножкой эть и эть в обратную сторону, и вот мы хохочем когда в танце подруга трогает меня за грудь, и мы хохочем, как будто нас пощекотал Петросян.

И все это отправляется из самолета вниз, на грешную землю, отправляется зайке, котьке, Славушке, Андрюшке-дружочку и Бог знает кому, словно манна небесная.

Сам виноват, надо было отвернуться да и не пялиться в чужую жизнь.

С другой стороны, когда-то для компьютеров продавали пленки и экраны, ограничивающие угол обзора — помню такой аксессуар для VAIO. Были и пленки для смартфонов, выполняющие ту же роль.

Сейчас, видимо, производителям пришла пора подумать не только о защите информации с помощью отпечатков пальцев, шифрования, сканера радужки и других казавшихся фантастическими когда-то замков; пришла пора вернуться к основам.

Тупо почти всегда всё можно подсмотреть! У смартфонов огромные экраны с отличными углами обзора, тут ВСЕ видно с соседнего кресла в самолете или из соседнего места в очереди. Можно подсмотреть ваши фотографии, номера, пароли, явки, все что угодно. Видимо, вместо настроек температуры цвета, пора еще подумать и о возможности изменять угол обзора в общественных местах; кажется, что это фантастика, на самом же деле насущная необходимость и для красивых девушек, рассматривающих фотографии из отпуска, и для деловых людей, да и вообще, для любого человека.

Кончилась история тем, что мы прилетели, вытащили вещи и устало поплелись на выход. Красивая девушка созвонилась с котькой, сказала: «Котька, ты уже приехал?» И радостно отправилась/побежала к пограничникам и к котьке. Я же все хорошенько запомнил и рассказал вам.

Долгих дней и приятных ночей!

Источник