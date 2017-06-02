Хочу рассказать о таком полезном аксессуаре, как штатив для телефона. Он помогает делать качественные фотографии в сложных условиях, при этом не нужно таскать с собой большую и громоздкую вещь. Штатив, по сути, привычная селфи-палка, но с ножками. Вот так просто и аккуратно создатели аксессуара вышли из положения, сделав 2 устройства в одном. Удобно, практично, ну и не очень дорого, ведь речь пойдёт об очень похожих аксессуарах от Meizu и Xiaomi.

Цена

Начну с главного, с цены. Я заказывал аксессуары на алиэкспресе, Xiaomi Mi Tripod Selfie стоил мне 1 200 рублей, аналог Meizu Selfie Stick стоил дешевле – чуть меньше 1 000 рублей. Разница в цене на первый взгляд небольшая, но стоит ли платить на 20% больше, переплачивая за аксессуар от Xiaomi?

Размеры

Моноподы одинакового размера, такое ощущение, что их собирают на одном заводе, просто в разных версиях, чтобы они хоть немного отличались друг от друга. Разница вроде и небольшая, но присутствует. По качеству сборку палка Xiaomi мне понравилась больше, у нее ножки держатся плотнее.

У Meizu они почему-то болтаются в разложенном состоянии, пока не зафиксированы в крайних положениях. Вроде мелочь, но нужно же найти хоть какие-то отличия в сравнительном тесте, учитывая, как сильно похожи палки между собой.

В сложенном состоянии селфи-стики можно положить в рюкзак, но в карман одежды не запихнуть, если только не ходить в куртке с очень большими карманами. Ремешка на руку нет, вот это не слишком удобно на прогулках, когда приходится постоянно таскать палку в руке.

В сложенном и разложенном состоянии штативы абсолютно одинаковые по высоте. В максимальном положении получаем 50-сантиметровую палку, в сложенном она в 2 раза короче. Хотелось бы, конечно, повыше, но чем выше держатель – тем надёжнее и тяжелее должен быть противовес, чтобы дуновением ветра драгоценный айфон не перевернуло вместе со всей конструкцией. Так что тут пошли на компромисс, как я думаю.

Крепление для телефона

У палки Meizu пружина держателя очень тугая, у Xiaomi она помягче, оба крепления фиксируют устройства одинаково плотно. Влезают телефоны разных габаритов, я пробовал от маленького Samsung Galaxy A3 до крупного Xiaomi Mi Mix, все влезли нормально. Чтобы не поцарапать корпус, крепление отделано мягким резиновым покрытием, так что царапин на корпусе не появится.

Какие возможности для съемки?

Можно ходить с телефоном в креплении, а снимать, нажимая на кнопку на пульте. Удобный способ для съёмки по вечерам, потому что, когда касаешься кнопки спуска на экране телефона, легко случайно дёрнуть устройство, а тут подобных проблем нет. Держишь палку, телефон в креплении перед глазами, остаётся только жать на клавишу пульта.

Кроме регулировки по высоте работает и регулировка вдоль оси: голова вращается и можно менять угол наклона. У Meizu для этого присутствует небольшой регулятор, а у Xiaomi его нет, просто приходится нажимать на тугой держатель. Хочется верить, что со временем у Xiaomi ничего не разболтается.

Пульт управления

Простая и гениальная вещь – пульт. Благодаря ему палку можно поставить в одно место, а снимать в другом, Bluetooth ловит на расстоянии 10 метров, этого хватает для парка или помещения.

У Xiaomi пульт вставляется в небольшую выемку на корпусе, а у Meizu крепление устроено чуть иначе, нужно раздвинуть штатив и вытащить пульт. На мой взгляд, более надёжный вариант, случайно пульт не потеряешь.

У Xiaomi пульт немного удобнее – кнопка выступает над поверхностью, можно почувствовать её в перчатках, что практично зимой. А вот у Meizu она плоская, про наступление холодов не подумали.

Как работает

Нажимаете на кнопку на пульте, затем открываете настройки Bluetooth в телефоне, ищете свой аксессуар, устанавливаете связь, всё предельно просто. Заявлено, что одной зарядки хватает на 10 000 фото, я не проверял, но думаю, что не врут, а пульт проработает очень долго. Само-собой, тут полная совместимость с iOS и Android, не нужно ставить никакие дополнительные приложения.

Зачем вообще нужен штатив?

Если вы не любите фотографировать на телефон, вообще зачем вы всё это читаете? Я, вот, люблю, и мне не хватало маленького штатива. Раньше я искал подходящие аксессуары, но всё это было не то, а теперь обрёл бюджетное счастье. Удобнее снимать закаты по вечера, делать timelaps, не нужно искать упор для телефона. Поставил его, закрепил и остаётся, что нажимать на кнопку на пульте, красота.

Processed with VSCO with k3 preset

Какой штатив лучше?

Meizu стоит дешевле, а Xiaomi мне больше понравился по качеству сборки. Он стоит немного дороже, но сделан добротнее. Я бы выбрал его. Селфи-палки просты, удобны и практичны. Теперь и с функцией штатива, по-моему, надо брать и не думать, отличное приобретение на лето.

Читайте Wylsacomred в Telegram. Да, у нас теперь есть свой канал!

Источник