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Samsung Galaxy S8 Пираты Карибского моря Edition. Что, зачем и почему?

02.06.2017 16:21 3

Samsung выпустила специальную версию Galaxy S8 стилизованную под Пиратов Карибского моря. Такой “мерч” уже не впервой наблюдать: “Бэтмена” в кармане носили и “Железного человека” крутили в ладошках, теперь пришла пора пиратов пустить в оборот.

Спецвыпуск смартфона поставляется в большой коробке в виде сундука, внутри специальный чехол, брелок и естественно переработанный интерфейс с фирменными мелодиями.

Samsung Galaxy S8 Пираты Карибского моря Edition. Что, зачем и почему?

По железу он не отличается от оригинального SGS 8. На JD.com продаётся всё те же 4 ГБ + 64 ГБ. Кому это нужно? А я почти так и спросил у коллег – ответ получил незамедлительно:

Иван Лучков, [2 июня 2017 г., 6:37 ПП]: Господи, зачем они так с нами? Нет чтобы сделать версию Alien или ТвинПикс =)

Сергей Кондратьев, [2 июня 2017 г., 6:37 ПП]: Фарго!

Иван Лучков, [2 июня 2017 г., 6:37 ПП]: Как вариант! Но Пираты – это кинцо для детей и уже во вторую очередь для родителей, это ж не комиксы по которым угорают сорокалетние?

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