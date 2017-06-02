Прошло более полугода с того момента, как HMD Global вернула Nokia на рынок, но при этом не выпустила ни одного смартфона, который смог бы “перевернуть игру” и вернуть Нокии звание компании с интересными технологическими решениями.

Не назовешь же технически интересным откровенного середнячка Nokia 6, который сейчас в линейке прикидывается флагманом.

Но судя по очередным утечкам в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. HMD, видимо, решила пропустить промежуточные решение и выпустить сразу флагман-флагман Nokia 9 или 8. С неймингом, в отличии от характеристик, пока не понятно.

Сперва «девятка» засветилась на утекшем промо-видео, в котором можно разглядеть систему из двух камер и глянцевый, предположительно, стеклянный, корпус.

Потом в специальном защитном кейсе вообще попала в руки блоггера. Несмотря на камуфляж был замечен сканер в кнопке под экраном рядом с сенсорными кнопками Дом и Назад, USB-C и 3.5 мм разъем.

Умудрился блогер сделать и парочку фотографии на Nokia 9. Лучше бы он, конечно, этого не делал, ибо ужас-ужас, что, впрочем, неудивительно для раннего сэмпла.

Теперь же благодаря Antutu в сеть утекли и фактически точные характеристики — голову они не сносят и даже шляпу не сдувают. Судя по всему, нас ждет вполне типичный флагман 2017 на Snapdragon 835 с 4 гб оперативной и 64 гб постоянной памяти. Для азиатских рынков, скорее всего, сделают версию на 8 гб, ну просто потому что там размер имеет значение.

Экран с диагональю 5,3 дюйма с разрешением QHD, максимальной яркостью 530 нит и, тут уже мои догадки, AMOLED. Иначе зачем такая плотность на IPS, вряд ли Nokia серьезно целится в VR.

Камера с двумя модулями по 13 мегапикселей, каждый оптическим стабилизатором и лазерным автофокусом. Судя по фотографии, оптика в обоих модулях одинаковая, так что никаких оптических зумов, будет схема а-ля Huawei с ЧБ и цветным модулем. Вряд ли сенсор топовый, по той простой причине, что у Sony все 13-мегапиксельные модули среднего уровня, хотя есть же и другие производители матриц.

Одна из немногих оставшихся загадок — емкость аккумулятора, про него пока ничего неизвестно, зато само-собой будет поддержка стандарта Quick Charge 3.0.

В целом, вырисовывается типичная картина обычного флагмана за «привычные» флагманские деньги. Так чем же Nokia планирует привлекать покупателей, мотивируя отдать 750 евро именно за этот флагман? Ну кроме само собой надписи на корпусе и фирменных ноток в дизайне? Да, у Нокии в свое время были одни из лучших, если не лучшие, камеры на рынке. Но работают ли еще в компании те люди, которые раньше занимались фото частью, не потерян ли скилл? Судя по Nokia 6, со средней камерой, шансы 50 на 50.

Чистый андроид без оболочки и быстрые обновления — несомненный плюс всей новой линейки Nokia, но у Pixel обновления будут появляться еще быстрее, камера там известно какая — одна из лучших и все это за те же 750 евро. За 750 евро анонсирован титаново-керамический модульный Essential PH-1 тоже, кстати, на голом андроиде.

В общем, была бы ожидаемая цена сравнима или чуть выше, чем у того же Xiaomi mi6, можно было бы говорить о неминуемом успехе, а пока лишь опасения за дальнейшую судьбу бренда. Ведь в предыдущий раз Nokia в гроб уложил не только Майкрософт и Стив Балмер, но и далеко не самая адекватная ценовая политика. Впрочем у HMD еще есть время проанализировать рынок, одуматься и подрихтовать цену, благо окончательный анонс флагмана ожидается в июле-августе.

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