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Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6

02.06.2017 19:21 3

Сегодня побегал по Одессе, тестировал камеру Xiaomi Mi6 и сравнивал снимки с iPhone 7 plus. Занятие крайне увлекательное, учитывая тот факт, что именно у Xiaomi реализована топовая функция – портретный режим съемки. Да, только Xiaomi додумались второй камерой сделать именно портретник, как у iPhone 7 plus, за что им можно сказать спасибо. Говорю наперёд, меня крайне удивило, как здорово снимает китайский флагман.

У вас будет три варианта просмотра результатов сравнения: видеообзор, ссылка на оригиналы фотографий и видео, а так же сравнительные слайды прямо тут, в тексте.

Своё личное мнение и комментарии я высказал в видеообзоре, но так, как оно может не совпадать с вашим мнением, я просто предлагаю вам самим взглянуть на слайды ниже, а в комментариях написать свои выводы. Фотографии сделанные на Mi6 помечены фирменным вотермарком, так что вы не перепутаете где кто. Снимков много, они могут грузится чуть медленнее обычного, так что потерпите.

Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6 Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6Сравнение камер iPhone 7 plus и Xiaomi Mi6

Вот мы и дожили до того момента, когда Xiaomi догнала, а в чем-то и перегнала iPhone. Да, как бы это странно не звучало, но камера iPhone уже не является панацеей, как это было раньше.

Источник

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