В наше время существует множество видов работы в сети, которые гарантируют процветание и рост любой компании. Однако изменения в сфере применения программного обеспечения наступают настолько быстро, что рано или поздно любая информационная система сталкивается с недостатком мощности оборудования. Пойдя по пути, который приведет к большим затратам на закупку устройств и его перепрограммированию, можно сильно выбиться из размеров бюджета, а значит, потерять темпы роста.

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