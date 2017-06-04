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ВАЖНО!: Массовые жалобы на отключение Telegram в России

04.06.2017 12:14 39

История с блокировкой доступа к популярным ресурсам не имеет конца. Сегодня, 4 июня 2017 года, многие пользователя мессенджера Telegram столкнулись с проблемой и работоспособностью мессенджера. У многих Telegram на работает как на уровне местных провайдеров, так и по сотовой сети. При включённом VPN все работает.

Телеграм не присылает уведомления(

— нана (@KotovodRyu) June 4, 2017

У меня одной телеграм десктоп не пашет?

— ჰაჩაფური и საფერავი (@creacion_D) June 4, 2017

до сих пор телеграм не работает от домашнего интернета

— к͟͠р͜͠ал̵̀͢я͏̛͜ (@unicronig) June 4, 2017

Как это произошло? В сети есть предположения, дабы не забивать вам голову лишней информацией ситуация выглядит следующим образом:

Владелец одного из ресурсов, попавших под блокировки Роскомнадзора, воспользовался очевидной уязвимостью в самой системе блокировок, и сделал так, чтобы провайдеры, исполняющие решение Роскомнадзора о блокировке его ресурса, одновременно блокировали и другие ресурсы. Туда попали адреса «Первого канала», Telegram и других популярных ресурсов.

Это сообщение с объяснениями опубликовал тематический Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ»:

ВАЖНО!: Массовые жалобы на отключение Telegram в России

Вот ещё разъяснительное сообщение от пользователя из Facebook

ВАЖНО!: Массовые жалобы на отключение Telegram в России

В начале Мая 2017 года Роскомнадзор внёс в свой реестр несколько сервисов и запретил их деятельность на территории России из-за отказа предоставить внутреннюю информацию и сотрудничать с властями. Подобные опасения и предположения касались работы детища Павла Дурова, который известен своим отношением к органам власти. Сегодняшний случай, по видимому, не имеет прямого отношения к официальной блокировке Telegram на территории России, будем надеется, что это всего лишь дело рук посторонних людей, которые воспользовались уязвимостью и несовершенством системы Роскомнадзора.

Источник. Новость дополняется.

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