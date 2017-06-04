Каждый активный пользователь социальной сети под названием «ВК» прекрасно знает о том, что именно тут сосредоточено самое большое количество разнообразных музыкальных треков. Другое дело, что пользуясь одной только социальной сетью, скачать эти самые треки невозможно. Так как же заполучить вожделенную музыку из «ВК»?

Вы, конечно же, можете скачать особую программу или специальный плагин, но где гарантия, что подобное ПО будет безопасным? Как минимум, непроверенный плагин или программа может спровоцировать заражение вашего компьютера вирусом. Как максимум, у вас могут украсть пароль от социальной сети. Впрочем, такого точно не случится, если вы будете использовать программу под названием «ВКонтакте.DJ». А все потому, что главный повод скачать ВКонтакте.DJ – это проверенность, надежность и безопасность данного ПО.

Помимо того, что упомянутая выше программа отличается своей безопасностью и надежностью, ей также очень и очень легко пользоваться. Во-первых, вся программа написана на русском языке, а это значит, что никаких непонятных надписей вы тут не встретите. Во-вторых, программа имеет внешний вид, очень схожий с интерфейсом самой социальной сети «ВК». Это разработчики сделали специально, чтобы облегчить вам работу с ПО.

Как же именно скачать композицию при помощи «ВКонтакте.DJ»? В соответствующую строчку вам нужно будет ввести название трека или имя его исполнителя. Затем нажимаем на кнопочку поиска и ждем. Вот и все, прошла пара секунд, и вы видите все те композиции, которые соответствуют вашим критериям (полный список найденных песен вы увидите после того, как нажмете на «кнопочку» с плюсом). Рядом с каждым треком будет не только клавиша, которая позволит вам прослушать композицию, но и кнопка для скачивания. Нажимаем на эту кнопку и ждем, когда же трек загрузится на ваш ПК. Согласитесь, все очень легко?!

Приятным бонусом для всех тех, кто захочет воспользоваться этой программой станет то, что в данном ПО можно менять так называемую тему оформления. Не примените попробовать это?

А еще отметим минимальный набор требований к компьютеру, на котором вы сможете использовать эту программу. Абсолютно любая современная версия системы Виндовс – это все, что нужно, для того, чтобы программу можно было установить на ПК и пользоваться ею.

Ну и последнее, что мы также хотели бы рассказать вам об этой замечательной программ для скачивания музыки. Итак, управлять работой этого ПО вы, при желании, сможете и только с клавиатуры.