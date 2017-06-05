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Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

05.06.2017 8:15 18

Что будет, если дать современному человеку в руки устройство, практический опыт работы с которым был актуален лет 20 назад? Все просто, он начнёт свои привычки обкатывать на этом несчастном гаджете. Вот и я так поступил, взял Nokia 3310 и прикола ради вышел на улицу поснимать на его камеру.

Ирония началась сразу же. Родной памяти телефона едва хватает на 4-7 снимков. Все зависит от сложности композиции и деталей на фото. Пишу это и улыбаюсь. В моем арсенале карты памяти на 64 Гб 10 класса и, естественно, никакая карточка не подошла. Вот так и пришлось делать по 4 снимка, а потом фотографии по Bluetooth перекидывать на Android-смартфон, с чем, к слову, Nokia 3310 справилась на ура.

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

Ещё большую улыбку на моем лице растянул интерфейс камеры. Тут прям все, как положено для современного пользователя: и возможность записи видео, и режим ЧБ, и ночной режим съёмки даже есть. Можно яркость на фотографии подстроить. Для чего все это? Не знаю, но настроение я себе поднял. Даже вспышку не забыли воткнуть, которая больше актуальна как фонарик, но не вспышка для самой камеры.

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

Зацените какая красота! Разрешение 1600 х 1200

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

Nokia 3310 умеет даже в фуд-фото!

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

Селфач! Куда ж без него. Фильтр из VSCO накинуть и можно в Instagram!

Сказано – сделано! Фото с Nokia 3310 под фильтром VSCO.

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

Processed with VSCO with tk preset

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?

На большее количество фотографий не хватило моего терпения. Устал я перебрасывать из по Bluetooth.

Источник

Фрик-тест: как снимает камера Nokia 3310?
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