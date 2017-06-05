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Что ещё за секретные Apple Files?

05.06.2017 7:40 18

Осторожно, Apple, зачем анонсировать новинки раньше времени?! Сегодня вечером пройдёт WWDC 2017 , где узнаем новости о будущих версиях iOS, macOS, а также нам покажут, куда вообще движется Apple, какое она видит будущее.

Между тем в американском (в российском магазине его нет) App Store появилось приложение Files, его нельзя скачать или установить, но оно точно связано с будущей iOS 11.

Что это за Apple Files? Аналог Finder на мак? Переосмысленная работа с iCloud Drive? Apple всегда была сторонницей закрытой системы и стремилась огородить пользователя от лишних забот. Какая разница, где лежат файлы, просто запускайте нужный софт, а он уже сам всё сделает. Такой вот непринуждённый Apple way. Теперь что-то изменится?

Пока у Apple существует iCloud Drive, подобие дерева файлов, но все данные лежат в облаке iCloud, тогда как на Android можно работать с информацией, что хранится в самом устройстве, либо подключать дополнительные облачные источники.

В далёком 2005 году Стив Джобс сказал следующее журналисту Уолту Моссбергу (отличная статья о нём): «В итоге файловая система пригодится лишь профессионалам, а у покупателей не будет необходимости ей пользоваться».

Что это будет за приложение и зачем оно нам? Узнаем совсем скоро сегодня вечером.

Источник: The Verge

Источник

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Что ещё за секретные Apple Files?
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