Мытищи – современный, удобный для жизни город с развитой инфраструктурой. В городе расположены крупнейшие предприятия машиностроительной и энергетической отрасли, которые готовы предоставить работу в Мытищах на постоянной основе. Крупнейшие предприятия этих отраслей: «Перловский завод энергетического оборудования», разрабатывающий оборудование для топливно-энергетического комплекса, ОАО «Атомэнергоремонт» – предприятие специализирующееся на ремонте и техническом обслуживании АЭС.

В Мытищах широко развита промышленная отрасль. Крупные предприятия в Мытищах данной отрасл: ОАО «Метровагонмаш», ЗАО «Мытищинский приборостроительный завод», ОАО «Мосстройпластмасс». Многие из этих компаний обеспечивают вакансиями в Мытищах большую часть населения.

Однако, для молодых людей, только что окончивших вуз все-таки существует проблема трудоустройства, несмотря на то, что есть работа в Мытищах. Вакансии открыты для людей с опытом работы, предприятия желают видеть у себя в штате высококвалифицированных специалистов. Не всегда находится место новичкам. Многие студенты в поисках лучшей жизни уезжают в Москву.

В городе активно ведется строительство, возводятся новые торговые центры и комфортабельные жилые комплексы, соответствующие всем требованиям современной жизни: наличие «зеленых зон», детских площадок, надежных систем безопасности и видеонаблюдения, шаговая доступность до крупных магазинов и ТРЦ. Введено в эксплуатацию 370 тыс. кв.м. жилья, 68 тыс. кв. метров из которого индивидуальное.

В новых районах планируется открытие школ и детских садов, оборудование зон для прогулок и отдыха, паркингов. К слову сказать, за 2016 год в Мытищах были открыты 3 детских сада, что значительно сократило очередь в дошкольные образовательные учреждения, школа на 1050 мест, пристройка к лицею на 500 учащихся.

Число рабочих мест выросло до 2500. В торгово-развлекательных центрах города всегда есть работа в Мытищах как для граждан, ищущих постоянное место работы, так и для молодых людей, желающих подработать и иметь дополнительный доход. Широко востребованными у работодателей на данный момент являются профессии кассира, товароведа, работника на выкладку товара, мерчендайзера в супермаркеты, грузчика и разнорабочего на склады различных предприятий. В рестораны и кафе города требуются на постоянную работу повара, официанты, мойщики посуды.

Явно видно улучшение демографической ситуации: на начало 2017 года число жителей увеличилось до 230 тысяч человек. Рождаемость увеличилась практически на 8% по сравнению с предыдущими годами, что говорит о естественном приросте населения.

В целом можно сказать о том, что экономика Мытищ развивается плавными темпами, как и в среднем по стране. Безусловно, есть отрасли, в которых темпы роста сократились, например, в сфере дорожного строительства, однако они достигают средних показателей по стране.