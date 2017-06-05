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Страховщики Украины увеличили сбор чистых премий

05.06.2017 14:10 6

Страховые компании Украины в январе-марте 2017 года собрали чистые премии на сумму 6,407 млрд грн, что на 2,8% больше, чем в первом квартале 2016 года, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), сообщает http://great-income.ru/.

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 10,896 млрд грн (на 31,7% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование имущества – на 784,4 млн грн, или на 71,6%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений – на 722,8 млн грн, или в 2,2 раза, страхование финансовых рисков – на 516,9 млн грн, или на 62,8%, страхование грузов и багажа – на 366,2 млн грн грн, или на 43,7%, автострахование КАСКО, ОСАГО, “Зеленая карта” – на 169,6 млн грн, или 8,2%,, медицинское страхование – на 102 млн грн, или на 15,5, страхование ответственности перед третьими лицами – на 86,5 млн грн, или на 20,6%, страхование от несчастных случаев – на 33,5 млн грн, или на 15,5%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за первый квартал увеличился на 16,5 п. п. к показателю первого квартала 2016 года и составил 58,8%.

За указанный период 2017 года страховщики выплатили 2,259 млрд грн чистых страховых выплат, что на 21,5% больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 29,9% до 35,3%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 19,2% – до 2,344 млрд грн. Уровень валовых выплат сократился с 23,8% до 21,5%.

Источник: http://great-income.ru/

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