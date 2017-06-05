Тут в ленте инстаграмма увидел какую-то удивительную обувь, стелька с двумя липучками, хлоп, раз, нацепил и пошел себе куда положено — идея в том, что там есть защита стопы, но ощущения при этом как от носков. Полез искать, что же это такое.

А это, друзья, очередное произведение удивительной фирмы Vibram, может помните, обувь с пятью пальцами? Вот это опять они придумали что-то новое. Упомянутые Vibram FiveFingers очень даже хорошо разошлись по миру, их таскают многие знаменитости, навскидку нашел Хью Джекмана и еще каких-то менее серьезных звезд в такой обуви. Замечал не раз людей с FiveFingers в спортзале, на прогулке, да и просто в городе, конечно, оно странно смотрится, но, сколько не искал отрицательные отзывы, ничего не нашел.

Что же такое Vibram Furoshiki? Давайте разберемся! Во-первых, менее всего это напоминает обувь. Кто-то увидит тут ската, кто-то увидит тут трусы, кто-то увидит тут порванные ботинки. Во-вторых, на ноге Vibram Furoshiki сидит оригинально, как отмечают обзорщики, ощущения примерно как от носков, но подошва здесь вполне себе плотная, так что можно ходить по гальке или по щебенке без болезненных ощущений. Как вы понимаете, это идеально и для купания, и для прогулок.

В-третьих, очень интересное устройство обуви. Вы вставляете ногу в носок и в «пятку», крепите первую ленту к липучке, поверх вторую. Типа как портянка! Фиксация отличная, материал пропускает воздух, вероятно, при длительном ношении неприятных ощущений нет.

Таблица с размерами есть вот здесь.

Сама суть Vibram Furoshiki подсмотрена в Японии и тесно связана и с традициями упаковки, и с тем, как там закручивают на теле традиционную одежду. У Vibram, кстати, еще пару лет назад была похожая по замыслу модель, но сверхкомпактные Furoshiki сейчас пришлись особенно в тему, судя по невозможности заказать большинство размеров и цветов.

Есть на Ebay, стоимость с доставкой около 5000 рублей, замечу, что уже появилась целая куча подделок. Оригинальные цвета можно посмотреть на официальном сайте, но на аукционах уже встречаются и камуфляжные расцветки (это подделка!), и какие-то Изи-стайл (это подделка!), и брендированные модели, чуть ли не с лого Adidas (это тоже подделка!). Если решитесь купить на Ebay, тщательно выбирайте продавца. В России эту обувь вроде бы еще не завезли.

В чем суть Vibram Furoshiki? Ну, это вроде бы очевидно, но это очень удобная штука для отдыха — когда вы где-то в Греции едете на машине, приезжаете на дикий или полудикий клевый пляж, по камням забегаете в воду и не боясь морских дракончиков и других гадов спокойно заходите в воду. Легкие и компактные Vibram Furoshiki быстро сохнут, помогут и в воде, и на суше, можно спокойно ходить в самолете, не боясь наступить в туалете в какие-то следы жизнедеятельности — снял, свернул в клубок, убрал в пакет да и все. Можно заниматься в спортзале. Можно ходить дома. Можно гулять. В общем, это вполне себе инновационная обувь для самых разных сценариев.

Соответственно, я себе уже такие заказал, жду, как придут сделаю обзор с фото — надеюсь, через дней десять это получится. Ну а вам советую подождать живых впечатлений!

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