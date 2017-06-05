Первое впечатление бывает обманчивым. Не всегда, конечно, но в моём случае с фильмом «Нелюбовь» вышло именно так. Жена предложила сходить в кино, выбор был невелик, или Чудо-женщина (фу, смотреть такое), или Пираты (смотрели, даже писать о них нечего, пустое кино), или мультфильмы. Было ещё продолжение фильма про Чужого, но я после Прометея добровольно смотреть продолжение творчества Ридли Скотта не буду.

Шёл ещё какой-то фильм «Нелюбовь», посмотрели трейлер — там драмы, подумал, что это очередное уныние и тоска. Но рейтинг оказался высоким, Кинопоиск показал нестыдные 7.7 баллов, так что решили посмотреть. И знаете, понравилось!

Я смотрел предыдущее творение Андрея Звягинцева, «Левифан», которое наделало много шуму среди критиков и чиновников — злое кино, но смотреть его было тяжело. «Нелюбовь» — тоже произведение не из простых.

Если любите выходить из кино с приподнятым настроением — не ждите улыбок на лице героев. Здесь нет шуток и смеха. Здесь орут и кричат, мат вырезан, но всё и так понятно по контексту.

За любовь и селфи!

Сюжет рассказывать о жизни семьи, которая уже давно не семья. Муж и жена живут в одной квартире, но у одного — беременная подруга, вторая встречается со своими кавалером. Это уже не семья, а обломки прошлой жизни, объединённые лишь общей жилплощадью, которую они никак не могут продать, и ребёнком.

Алёша — главный герой, но его почти не показывают. Вот он идёт из школы после уроков, но не спешит домой. Вот его мать кричит на него во время завтрак, вот снова она на него кричит, когда приходят смотреть квартиру потенциальные покупатели. И он исчезает.

Про него вообще почти ничего не говорят, сложно составить картину и нарисовать портрет, какой же он, этот 12-летний мальчик, почему к его судьбе так безразличны родители? Его мать больше обеспокоена маникюром и фоточками еды для инстаграма. Так мило видеть айфон 4s в кадре — действие происходит в 2012 году, тогда снимать обеды в ресторанах было ещё модно. Отец обеспокоен тем, что его могут уволить с работы, если узнают о разводе, сыном никто не занимается, все заняты собой.

Казалось бы, ну и что тут такого, подобная ситуация — не редкость в обществе, когда люди просто спят и живут друг с другом, не испытывая никаких чувств, занятые только собой. Но тут показано полное безразличие к судьбе ребёнка, когда он пропадает, это даже не сразу замечают родители, потому что они уже не появляются дома. Каждый живёт своей жизнью, где уже нет ничего общего, а исчезновение ребёнка становится даже не трагедией, а просто неудобной условностью, которая рушит сложившийся уклад.

Родители вроде и дали ему комфортные условия для жизни, и обеспечили всем необходимым, но даже не знают, с кем он проводит время, чем живёт и какие у него интересы.

Уткнувшись в айфон

По ходу фильма думаешь, что наверное сейчас будет так: родители поедут вместе искать мальчика, случится чудо, он найдётся, все поймут, что вместе им лучше, семья воссоединится, а фильм закончится на радостной ноте.

Я не замечал, сколько времени из 2-часового фильма отводится на сами поиски мальчика, но по ощущениям, где-то треть или даже половина всего сюжета посвящена тому, как добровольцы ищут ребёнка. Почему не полиция? Долго объяснять, потому что мы живём в таких условиях, где надежды на представителей закона не так и много.

Родители просыпаются и смотрят в айфон, что там в мире. Засыпают они с такими же мыслями, обновив статусы и пролайкав список друзей. До боли знакомые моменты, не правда? Думаешь, что сам-то не такой и не проводишь часть жизни, посвящая её созерцанию жизни друзей и знакомых, замещая свою собственную, неудачно сложившуюся.

Фильм пронизан ненавистью. Дочь ненавидит мать, выходит замуж «по залёту» за не любимого, а потом и ненавистного мужчину, который со временем отвечает ей такими же негативными чувствами. Заодно и ненавидит руководство своей компании, из-за которого не может спокойно взять и развестись. Но корпоративные ценности велят жить в браке, иначе не будет работы, денег на айфончик и кредитную Киа. Сын ненавидит родителей и пропадает, разве могло бы такое произойти в счастливой семье? Бабушке вообще исчезновение внука безразлично, ну пропал, и что такого, лишь бы её собственный деревенский домик не захватили ненавистные родственники.

Хорошее поучительное кино вышло, которое показывает, что если не любишь, то и жениться/выходить замуж не стоит. Просто сломаешь жизнь другому человеку, сам счастлив не будешь, а вашими склоками потом будут заниматься посторонние люди, которым и без того хватает проблем. Будьте добрее.

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