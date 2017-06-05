WWDC 2017 – самая долгая презентация Apple на моей памяти. Почти 2,5 часа американских качелей, то накал, то скука. Удалась ли презентация? Определённо – да. В этот раз презентация для разработчиков наполовину состояла из анонсов продуктов, но обо все по порядку.

Watch OS

О watchOS рассказал нам Кевин Линч. Показали новый циферблат со специальными подсказками Siri: погода, пробки и т.д. Похоже на Google Now и Bixby. Показали анимированные циферблаты с мультяшнымии героями из «Вселенной игрушек» или калейдоскопом из ваших фотографий. Также система теперь может интегрироваться с тренажёрами известных брендов — например, Star Trac. Ваши часы смогут напрямую соединяться с AirPods, что также полезно при занятиях спортом. Новая версия watchOS выходит осенью.

Новая macOS

Новая версия macOS — High Sierra. Все тут же подшучивали над названием. Обновлённый Safari стал на 80% быстрее Chrome, теперь блокирует автовоспроизведение видео и анализирует ваши предпочтения при просмотре веб-страниц.

В новой ОС компания перешла на собственную файловую систему APFS, которая намного быстрее и эффективнее. На видео показали скорость перезаписи файлов на старой файловой системе и новой, прям впечатляет. Это, пожалуй, главное обновление в операционной системе.

Выросла и производительность CPU/GPU. Представлена официальная поддержка внешних видеокарт для увеличения производительности в играх. На игры был сделан особый акцент. В систему пришли Unreal Engine, Unity и Steam VR. Можно надеяться на полноценные игры для macOS.

iMac тоже обновили. Теперь топовая версия поддерживает 64 ГБ ОЗУ, все конфигурации новых компьютеров получили Intel Core i7 Kaby Lake. Графика осталась от AMD, их мощности хватает для запуска VR. Цена стартует от 1099 долларов. Мне искренне жаль тех, кто купил «новые-старые» Macbook в начале года, в какой-то мере эти люди выступили в роли beta-тестеров, теперь вышли обновлённые версии с более мощной графикой и скоромными SSD.

О iMac Pro

Все новинки на Kaby Lake в отличии от самого мощного компьютера iMac Pro, который будет представлен позже в этом году. Это один из самых крупных «сюрпризов» этой презентации. Сюрприз в цвете Space Grey за $4999.

Он получит новую систему охлаждения из двух активных кулеров и 18-ядерный процессор Intel Xeon. За видео отвечает Radeon Vega с 16 ГБ видеопамяти в максимальной конфигурации. Для хранения файлов стоит SSD до 4 ТБ. Одна претензия к Apple: «когда вы уже начнёте использовать видеокарты NVIDIA и технологию CUDA?»

Новая iOS

Первые полчаса рассказа про iOS 11 навеяли скукой. Новый центр уведомлений, новые стикеры… Но были и неожиданности за пазухой. Сообщения iMessages теперь синхронизируются на всех устройствах посредством iCloud. Также прямо через сообщения можно пересылать деньги по Apple Pay. Это довольно интересный ход, теперь перебросить деньги другу стало куда проще.

Siri, используемая на 375 миллионах устройств, изменила свой внешний вид, показывает варианты ответа и научилась переводить на разные языки. Русского в списке традиционно нет. Сам голосовой помощник поумнел, теперь Siri запоминает ваши последние действия и предсказывает последующие. Сейчас установил iOS 11 beta, и могу сказать, что изменений на самом деле много, о которых Apple вообще ничего не сказала. Все они тянут на отдельный обзор, чем мы и займёмся в следующие дни.

Важное нововведение в форматах и компрессии

Изменилась компрессия видео и фото — теперь контент отснятый на iPhone занимает меньше места, если быть точнее, то в два раза. Меня это весьма тревожит, понятное дело, что умные алгоритмы и все такое, но вот эта «зашринкованость» файлов все равно даёт понять, что уменьшенное фото или видео не может выглядеть лучше. Борьба за свободное место это круто, но качество должно быть превыше всего. Пока не ясно, хорошо это или плохо, обновимся, попробуем и будем делать выводы.

Информация о глубине покружения, получаемая второй камерой iPhone 7 Plus, доступна сторонним разработчикам. В Live Photos теперь можно выбрать ключевой кадр, а также сделать из них фото или бумеранг-видео. Видео из раздела Моменты теперь можно смотреть на весь экран в любой ориентации – сняли горизонтально, а смотреть можно и в вертикальном положении, как в Instagram Stories.

Изменили дизайн Control Center, который теперь имеет разделённые элементы управления, настройка которых происходит посредством 3D Touch. Мнения людей разделились, кому-то нравится, кому-то нет. Мне понравилось.

HomeKit поддерживает управление одновременно всеми колонками по дому через AirPlay 2. Apple Music используют 27 миллионов пользователей и в приложении теперь видно, что слушают друзья, а управление музыкой работает из сторонних приложений. Такой себе lastfm на стероидах.

AppStore теперь умеет автоматически обновлять подписку через Apple Pay. Появилась новая страница “Сегодня” с рекомендациями актуальными именно в этот день. Само приложение получило редизайн в соответствии с Apple Music. Представили эксклюзив — игру Monument Valley 2, доступную уже сегодня. Я скачал и уже играю, как всегда – одна из самых дорогих и качественных игр на мобильном устройстве. Приложения и игры теперь на разных вкладках.

Самое важное нововедение в iOS – интеграция с iPad

iOS 11 для iPad теперь имеют постоянно доступный док как на macOS. В мультитаске доступен Drag&Drop данных между двумя приложениями. Выглядит это все великолепно. В системе появился аналог Finder с поддержкой всех популярных облачных сервисов. Сами приложения можно перетаскивать в любое место на экране в мультизадачном режиме. Наконец iPad стал тем устройством, каким должен был быть уже давно.

В Safari можно сделать заметки прямо на веб-страницы и перенести их в PDF. Документы теперь можно сканировать с помощью камеры, а рукописные записи просто найти через встроенный поиск.

Главной фишкой новой ОС стало машинное обучение, которое доступно всем разработчикам. Им стал доступен и SDK для разработки дополненной реальности. Возможности AR уже работают на текущих устройствах. Во время презентации демонстрировали работу AR на примере iPad, развернув мини-вселенную на большом столе. Кто бы что ни говорил, а выглядит внушительно. Единственное, не понятно, в чем уникальность технологии, если любое современное iOS устройство может работать с AR. А как же киллер-фича в новом iPhone 8?

Новый iPad Pro!

iPad Pro обновили. Теперь есть версия на 10.5 дюймов, в которой уменьшены рамки. 10.5-дюймовая версия заменит старую 9.7. А “старший” планшет обновил железо. Модели доступны со встроенной памятью до 512 Гб, продажи стартуют со следующей недели.

У iPad Pro обновился экран – теперь он мега-крутой. Частота развёртки 120 герц, True Tone, все как надо. Если сами технические характеристики не продали бы этот iPad в 2017 году, то с такими нововведениями в iOS 11 это в прямом смысле слова подспорье для использования ноутбука в будущем. Тим Кук таки продавил свою мечту «iPad – центр пост-пк эры.»

One More Thing

Вишенкой на торте стала умная колонка Apple, о которой ходило столько слухов. Apple сделала ход конём, красиво презентовав новинку. Конкуренты выпускают просто умную колонку, а Apple зашла со стороны мультимедийного устройства, сделав аналогию с iPod, который когда-то изменил музыкальную индустрию. Увы, HomePod навряд ли станет каким-то прорывным устройством.

HomePod разрабатывается в двух цветах — чёрном и белом. В ней по кругу установлены семь динамиков, а вместо мозгов чип Apple A8. Не слабо, как для умной колонки. Она понимает обстановку комнаты и направляет музыку в соответствии с условиями вокруг. Несколько колонок синхронизируются между собой и таким образом усиливают звук. Конечно же, в неё интегрирована Siri. Сколько динамиков, столько же и микрофонов слушают вас постоянно, услышат команду даже на другом конце комнаты. HomePod позволит управлять техникой даже вне дома. Девайс прилетит в декабре по цене $349.

Как Xiaomi на Samsung, на эту колонку налетели диванные критики и мамкины аудиофилы. Смешно смотреть на реакцию людей, которые думают, что лишь их мнение и способы прослушивать музыку в изолированной комнате с шумоизоляцией является единственно правильным.

Очень много мыслей по поводу этой презентации, Apple дала много пищи для размышлений и дальнейших материалов на сайте. Пойду переосмыслю все произошедшее, буду раскладывать все по полочкам.

Источник