Apple показала iOS 11, первыми её могут установить пользователи с аккаунтом разработчика. Вообще участие в программе стоит $99 в год, но если вы не относитесь к числу создателей софта, то можете попробовать и бесплатно. Рассказываю, как.

Загружаете профиль по ссылке, устанавливаете и перезагружаете устройство.

Затем открываете Настройки — Основные — Обновление и качаете новый софт.

Поддерживает ли ваше iOS устройство новую iOS 11? Проверяйте на картинке.

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