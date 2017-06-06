Более двух часов Apple рассказывала о грядущих нововведениях в iOS 11, но на сцене поведали не всё, о некоторых серьёзных моментах рассказать не успели. А может быть, не захотели, но оставлять их без внимания нельзя. Поэтому вот 8 фишек iOS 11, которые очень важны.

Напишите Siri

Умные виртуальные помощники бывают настолько же глупыми, насколько они бывают умными. Говоришь одно, а они понимают это совсем иначе. Поэтому, чтобы не было таких конфликтов и проблем в общении со смарт-ассистентом, можно просто написать вопрос для Siri, а она на него ответит.

Поддержка QR-кодов

В Америке QR-коды не слишком-то и популярны, но компания нацелена на глобальный рынок, так что адаптируется под интересы покупателей. Теперь в приложении Камера появилась поддержка QR-кодов, больше не придется ставить дополнительные приложения из App Store.

Одноручный режим

В iOS 8 Apple предложила разработчикам создавать собственные варианты клавиатур для iOS. Потом она смотрела, что предлагают те самые разработчики и перенимала их опыт: так и появились в iMessage магазин приложений, мелочи вроде стикеров.

В iOS 11 Apple шагнула вперёд и добавила режим для работы с телефоном одной рукой. Учитывая размеры iPhone 7 Plus, более чем логичный, я бы даже сказал, долгожданный шаг. Ведь подобную вещь можно давно встретить у конкурентов. Пока не видел, как это работает, не терпится протестировать. Кроме того, в приложении Карты появилась функция изменения масштаба, адаптированная под управление одной рукой. Тоже полезная вещь.

Запись экрана

Samsung научил новые Galaxy S8 записывать данные на экране телефона штатными средствами, Apple пошла следом и предложила в iOS 11 аналогичную функцию. Может, и возможность создавать GIF’ки появится, как в Samsung.

Редактирование скриншотов

Похоже, что Apple доработала работу со скриншотами. Сделали снимок, добавили метки от руки, всё проделывается сразу. Не нужно больше идти в папку со снимками, а там уже открывать картинку. Всё стало быстрее, Apple экономит ваше время.

Обновленный дизайн приложения Подкасты

Apple перекроила App Store, дошли у неё руки и до Подкастов. Оно уже давно устарело и требовало доработок, хочется верить, что теперь слушатели будут довольны. Кстати, наш «Красный подкаст» на тему грандиозной презентации Apple, мы скоро запишем.

Расширенные возможности 3D Touch

Говоря про 3D Touch, можно заключить, что Apple расширяет возможности этой функции, например, в iMessage можно делиться ссылками одним касанием. Похоже, что 3D Touch теперь выполняет функцию поиска — нажали и нашли значение слова или фразы, какие-то данные относительно выделенной части текста.

Данные о полёте

Иной раз Siri укоряют за то, что она не столь хороша, как Google Assistant, который всегда в курсе, куда и когда вы отправляетесь. Всё изменится с iOS 11, теперь система найдёт данные о ваших рейсах и добавит информацию к виджету Spotlight.

Итоги

Как видите, революционных изменений нет. Впрочем, об этом и так говорят каждый год, но система с каждым разом становится удобнее. Что-то Apple находит в решениях для iOS у сторонних разработчиков, что-то она видит у конкурентов и добавляет через некоторое время в систему. Конечно, ещё нужно работать и работать, один альбомный режим клавиатуры на айфоне чего стоит, более неудобной клавиатуры ещё поискать. Надеюсь, что и это однажды исправят и доведут до ума.

Источник: The Verge

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