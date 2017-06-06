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iOS 11: 9 главных фишек системы

06.06.2017 13:00 18

Этой осенью вы получите очередное обновление iOS для iPhone и iPad. Самые нетерпеливые могут поставить iOS 11 уже сейчас. Но это совсем сырая бета-версия, делать этого мы не рекомендуем, но можете попробовать на свой страх и риск. Заодно повесили инструкцию, как откатиться обратно. Тут вы можете посмотреть, о чём ещё не рассказала Apple во время презентации. Ну а здесь — 9 главных новшеств системы.

Siri

Помощница говорит более приятным голосом, она стала человечнее что ли. Это касается и мужского, и женского голосов. Siri научилась работать переводчиком, эта функция пока касается только нескольких языков: китайского, английского, немецкого, итальянского, итальянского и французского. Помощница запоминает, что вы смотрите и ищите, подбирает полезный контент. Искали Исландию, она вам покажет новости в Исландии, вдруг собираетесь там отдохнуть. Apple хочет превратить Siri в нечто большее, чем просто систему с голосовыми подсказками. Это будет полезная и умная помощница, которая сможет предугадывать ваши желания.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Фото

Из Live Phot теперь можно «выдернуть» кадр и сделать его заглавной миниатюрой. Плюс добавили эффекты — можно получить цикличную анимацию в стиле Boomerang, просто нажмите на кнопку. Кроме того, для экономии места под хранение данных появились новые форматы для фото и видео.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Карты

Доработанные карты городов, улучшенная навигация, скоростное ограничение, подсказки по движению в полосах. Всё это уже давно присутствует в Google Maps, но теперь и карты Apple стали чуть удобнее. Появился новый режим «Не беспокоить во время езды», когда отрубаются все уведомления, чтобы не отвлекать водителя.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Оформление меню

Control Center основательно переработали, теперь туда можно и добавлять функции по своему усмотрению, добавили запись экрана, переработали некоторые иконки, добавили новый калькулятор, появилась клавиатура, настраиваемая под использование левой или правой рукой.

iOS 11: 9 главных фишек системы

iPad

iOS 11 научила iPad переносить данные через drag-n-drop: картинки, текст, что угодно. Все данные можно увидеть через приложение Files, оно покажет, что хранится в памяти. Причём оно ещё и работает со сторонними облачными сервисами: Google Drive, OneDrive и прочими. В доке с иконками теперь хранится неограниченное количество ярлыков приложений, а ещё убрали подписи к этим значкам. Появилось новое меню запущенных приложений, проще работать со всеми программами в фоне. iPad стал на ступеньку ближе к Mac, это здорово.

iOS 11: 9 главных фишек системы

iMessage

Сообщения теперь синхронизируются с iCloud, так что всю переписку можно перенести со старого устройства на новое, не копируя данные из бекапа, они подтянутся автоматически. Хочется верить, что если отметить на одном устройстве сообщение прочитанным, то и на других будет то же самое, не придётся заново открывать каждое окошко с перепиской.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Новый App Store

Приложение выглядит в стиле Apple News или Apple Music — совершенно иначе. Появилась вкладка «Сегодня», она будет показывать подходящий контент, исходя из предпочтений пользователя. С одной стороны, вроде как стало красивее, но искать редкие вещи будет сложнее. Опять на виду будет только всё самое хайповое и популярное.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Apple Pay

Популярность платёжной системы Apple только растёт, в этом году её поддержит половина розничных сетей Америки. Теперь ещё и можно отправлять деньги через iMessage друг другу, очень простой и удобный способ отдавать долги.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Музыка

HomeKit работает через AirPlay 2 с новой умной колонкой HomePod (про неё можете тут почитать), можно регулировать громкость в разных комнатах, недорогая система с мультирумом, это здорово. Также AirPlay 2 будут поддерживать и колонки сторонних производителей, в конечном итоге пользователь только выиграет.

iOS 11: 9 главных фишек системы

Источник: The Wired

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