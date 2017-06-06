Этой осенью вы получите очередное обновление iOS для iPhone и iPad. Самые нетерпеливые могут поставить iOS 11 уже сейчас. Но это совсем сырая бета-версия, делать этого мы не рекомендуем, но можете попробовать на свой страх и риск. Заодно повесили инструкцию, как откатиться обратно. Тут вы можете посмотреть, о чём ещё не рассказала Apple во время презентации. Ну а здесь — 9 главных новшеств системы.

Siri

Помощница говорит более приятным голосом, она стала человечнее что ли. Это касается и мужского, и женского голосов. Siri научилась работать переводчиком, эта функция пока касается только нескольких языков: китайского, английского, немецкого, итальянского, итальянского и французского. Помощница запоминает, что вы смотрите и ищите, подбирает полезный контент. Искали Исландию, она вам покажет новости в Исландии, вдруг собираетесь там отдохнуть. Apple хочет превратить Siri в нечто большее, чем просто систему с голосовыми подсказками. Это будет полезная и умная помощница, которая сможет предугадывать ваши желания.

Фото

Из Live Phot теперь можно «выдернуть» кадр и сделать его заглавной миниатюрой. Плюс добавили эффекты — можно получить цикличную анимацию в стиле Boomerang, просто нажмите на кнопку. Кроме того, для экономии места под хранение данных появились новые форматы для фото и видео.

Карты

Доработанные карты городов, улучшенная навигация, скоростное ограничение, подсказки по движению в полосах. Всё это уже давно присутствует в Google Maps, но теперь и карты Apple стали чуть удобнее. Появился новый режим «Не беспокоить во время езды», когда отрубаются все уведомления, чтобы не отвлекать водителя.

Оформление меню

Control Center основательно переработали, теперь туда можно и добавлять функции по своему усмотрению, добавили запись экрана, переработали некоторые иконки, добавили новый калькулятор, появилась клавиатура, настраиваемая под использование левой или правой рукой.

iPad

iOS 11 научила iPad переносить данные через drag-n-drop: картинки, текст, что угодно. Все данные можно увидеть через приложение Files, оно покажет, что хранится в памяти. Причём оно ещё и работает со сторонними облачными сервисами: Google Drive, OneDrive и прочими. В доке с иконками теперь хранится неограниченное количество ярлыков приложений, а ещё убрали подписи к этим значкам. Появилось новое меню запущенных приложений, проще работать со всеми программами в фоне. iPad стал на ступеньку ближе к Mac, это здорово.

iMessage

Сообщения теперь синхронизируются с iCloud, так что всю переписку можно перенести со старого устройства на новое, не копируя данные из бекапа, они подтянутся автоматически. Хочется верить, что если отметить на одном устройстве сообщение прочитанным, то и на других будет то же самое, не придётся заново открывать каждое окошко с перепиской.

Новый App Store

Приложение выглядит в стиле Apple News или Apple Music — совершенно иначе. Появилась вкладка «Сегодня», она будет показывать подходящий контент, исходя из предпочтений пользователя. С одной стороны, вроде как стало красивее, но искать редкие вещи будет сложнее. Опять на виду будет только всё самое хайповое и популярное.

Apple Pay

Популярность платёжной системы Apple только растёт, в этом году её поддержит половина розничных сетей Америки. Теперь ещё и можно отправлять деньги через iMessage друг другу, очень простой и удобный способ отдавать долги.

Музыка

HomeKit работает через AirPlay 2 с новой умной колонкой HomePod (про неё можете тут почитать), можно регулировать громкость в разных комнатах, недорогая система с мультирумом, это здорово. Также AirPlay 2 будут поддерживать и колонки сторонних производителей, в конечном итоге пользователь только выиграет.

Источник: The Wired

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