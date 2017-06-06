Раньше я не торопился устанавливать beta-версии прошивок новых iOS, понимая, что делаются они не для обычных пользователей, а для разработчиков. В этот раз я установил прошивку iOS 11 beta на свой iPhone 7 plus сразу после окончания презентации WWDC 2017. Сделал это осознанно, чтобы увидеть, какие изменения появились у камеры iPhone.

Я по по-прежнему не рекомендую устанавливать iOS 11 beta, если ваш iPhone это единственное и основное устройство в вашем обиходе. Очень сыро, подтормаживает, и пользоваться ей крайне не комфортно, да и не для комфорта делаются все эти «бетки».

Так сложилось, что показывая iOS 11, Apple сделали упор на функциях iPad, вскользь рассказывая нам о iPhone. Всех возможностей системы не описать в одной презентации, да и трудно сказать, что в iOS 11 поменялось всё кардинально. Это большое дополнение к iOS 10. Как DLC для Ведьмака 3, не настолько крутое, конечно, но DLC.

Apple внедряет всё больше функций, которые были доступны давно на Android. Это стоит признать, все новинки, которые мне так понравились в iOS 11 – это все есть в Android, с той лишь оговоркой, что Apple делает это очень аккуратно, по чуть-чуть, обкатывая каждую функцию и доводя её до оптимальной кондиции.

Вот яркий пример: скриншоты теперь можно редактировать сразу. Сделали снимок экрана – в углу iPhone появилась миниатюрка, которую можно просто смахнуть или открыть двойным тапом для редактирования и нанесения зарисовок кистями. Такое мы видим в каждом Android–смартфоне, теперь это реализовано у Apple. Но на iPhone это выглядит аккуратно и не раздражает, на Android иначе.

Панель управления изменилась сильно, как будто взяли интерфейс Apple Music или Apple Watch, разобрали по слоям и слепили из него новую рабочую область. Кому-то нравится, кому-то нет, мне понравилось. Его можно настраивать и добавлять другие функции системы для быстрого доступа. Функция 3DTouch теперь стала актуальна как никогда, через панель управления удобно совершать быстрые действия с системными приложениями, к примеру, завести таймер на часах на нужное время. Я вот постоянно его ставлю, когда варю утром себе яйца, а теперь быстро нажал на иконку, поставил 3 минуты и ждёшь.

Я себе вывел режим энергосбережения, включается одним тапом и не нужно лезть в настройки аккумулятора.

Вот вроде все это же можно давно было делать на Android, но все равно приятно. Однако есть вещи, которые на iOS до сих пор реализованы через задний проход. К примеру, нельзя назначать приложения по умолчанию. Прислал тебе друг в Telegram ссылку на YouTube, а ты его открываешь в браузере Safari. Чтобы открыть ссылку непосредственно через клиент YouTube, нужно совершить три действия. Дичь? Конечно же дичь. И так же со всеми популярными сервисами и ресурсами.

«Шаринг» и открытие ссылок на iOS до сих пор, как в древний век. Это не хорошо.

Приятно удивила возможность записи видео с экрана штатной функцией. Видео сразу записывается в галерею телефона. Сейчас работает местами не стабильно, бета, как-никак. Мне так и не удалось совершить запись видео с экрана во время работы приложения камера и кажется это не баг, а изначально задуманное ограничение.

Приложение Файлы и функция «drag’n’drop» так же работает на iPhone. Очень понравилось. Теперь появилась ещё одна причина использовать iCloud и перетаскивать файлики с Mac на iPhone обычными жестами по папкам. Это удобно. Функциональность файловой системы на iOS теперь частично повторяет такую же в Finder на macOS. Есть маркеры по цветам, есть поиск по фразам. На iPad такие возможности будут как никогда кстати.

Дизайн AppStore кардинально изменился. Многие жалуются, мол, им не нравится. Я пообщался с разработчиками UX-интерфейсов, в том числе спросил мнение человека из не малоизвестной компании Readdle. В целом, вывод такой – для людей, которые делают софт для AppStore подобный дизайн – это праздник. Пользователь пока не понимает в чем крутость, но с точки зрения удобства и преподнесения информации о продукте – это лучшее, что было за все время. Плюс, изменив дизайн AppStore, Apple пытается решить глобальную проблему, так называемое бесконечное скитание по просторам магазина в поисках непонятно чего.

Сейчас выдача приложений выглядит очень круто, вместо бесконечных прокручиваний вы детально изучаете возможности приложения, которые выглядят как добротный интерактивный журнал. Это вам не «Симулятор бомжа» в Google Play Market выбирать.

Обновилось приложение Подкасты. Наконец-то! Теперь оно удобное, как в старые добрые времена, только исполнение иное, похоже на интерфейс Apple Music.

Система уведомлений тоже изменилась, но у меня мало компетенций в этом вопросе, так как я редко обращаю внимание на уведомления в принципе, а в 99% программ я их наглухо отключаю. Знаю, что уведомления на iOS – это больная тема для многих и поэтому прошу в комментариях вас написать, что с ними не так и почему заведомо уведомления на Android считаются более удобными? Вот честно, я вообще не предаю значения уведомлениям, поэтому тут мне сказать нечего.

Про Фото

Главной причиной установить iOS 11 для меня стало обновление работы портретной камеры в iPhone 7 plus. Добавили цифровую стабилизацию, и она на удивление очень хорошо работает. Аккуратно стабилизирует, без пьяного плавания и каких-либо рывков.

Так же, в режиме портрет теперь работает HDR. В местах со слабым светом не то чтобы выручает, а вот днём должно помочь вытянуть резкие перепады.

Сейчас я детально изучаю новые форматы сжатия фото и видео, пытаюсь понять, как работают эти алгоритмы и повлияли ли они как-то на качество снимков и видео, но об том, пожалуй, напишу отдельный материал. Оно того стоит, так как у людей возникли вопросы с совместимостью новых стандартов и форматов от Apple.

Ах, чуть не забыл, приложения камера научилась считывать QR-коды. Ну, в 2017 году, так в 2017, видимо для Apple эта возможность стала актуальной только сейчас.

Первая beta работает крайне не стабильно. Есть много вопросов к дизайну и шрифтам отдельных элементов. По какой-то причине изменили индикатор сигнала сотовой связи. Он выглядит, как… «не пришей кобыле хвост». Над меню номеронабирателя тоже надругались, хотя я искренне верю в то, что к финалу будет поправлено много косяков дизайна и неровностей шрифта. Самое главное, чтобы GM-версия прошивки работала стабильно.

Если повторится история с iOS 8, и мы ещё пол года будем сидеть на «глючной» iOS, то все обновления не стоили и гроша. Но давайте смотреть в будущее с оптимизмом, в целом хорошее обновление, о котором ещё не раз будут говорить, так как впереди куча фиксов и новых релизов.

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