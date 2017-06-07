Привет. Сегодня говорим про iPad и его реинкарнацию. Далеко не секрет, что iOS 11 – это весомое обновления для iPad. Это видно по прошедшей презентации WWDC 2017 и всем новым фишкам, которые сделают этот планшет более гибким в работе.

Рынок планшетов находится в полудохлом состоянии и кому, как не Apple, компании, которая популяризировала этот рынок, начать его спасать. Потуги Тима Кука под название «Make iPad Great Again» не прошли даром. Это заметно по реакции журналистов и блогеров в США и Европе. Если вы почитаете последние новости на зарубежных тематических ресурсах, то везде заметите одну тенденцию – люди задают вопрос, сможет ли iPad стать заменой компьютеру и большинство людей сходятся во мнении – да, сможет.

Вопрос не в том, сможет ли iPad заменить профессиональные решения, а в том, что профессиональные решения давно стали уделом малой части пользователей. Что нужно среднестатистическому пользователю от компьютера? Можно перечислить на пальцах двух рук:

Интернет браузер

Социальные сети

Мессенджеры

Просмотр фото и видео

Игрушки (которых на iOS тьма)

Работа с документами, таблицы, текстовые файлы и PDF

За редким исключением обработка фото и видео

Пожалуй, все. Если вы не бухгалтер, который привык сидеть в 1С Бухгалтерия, то подобной функциональности вам с головой хватит. Даже если вы на работе используете профессиональные решения, то в личной жизни у вас тоже должно быть своё устройство для элементарных задач.

Забавность в том, что подобными сценариями использования можно было оперировать и на предыдущих версиях iPad и iOS, но не с таким же удобством, как это станет возможным в сентябре с выходом iOS 11.

Если вы не верите моему опыту использования iPad, настоятельно рекомендую почитать огромный материал Андрея Барышникова о том, как он на протяжении года работает с iPad Pro не прикасаясь к ноутбуку. И по-видимому он и не собирается возвращаться на ноутбук. Представьте, насколько увеличится продуктивность таких людей, как Андрей, после выхода iOS 11 на iPad. Если до этого людям нужно было как-то, что-то настраивать на iOS 10 для удобства и продуктивности, то теперь это все будет идти «из коробки», это может дать толчек для обычных пользователей пересесть на планшет. Вопрос лишь в том, как грамотно Apple будет продвигать эту идею.

Мы можем вечно спорить о том, что планшет никогда не заменит ноутбук, а в это время по всему миру количество людей впервые вышедших в сеть с мобильного устройства становится все больше и больше. В прямом смысле слова, вырастает поколение людей, которые познают такое понятие как «интернет», социальные сети и прочие прелести цифрового мира с мобильных устройств. Если вы дадите этим людям ноутбук на Windows или macOS, не факт, что они захотят ознакамливаться с возможностями полноценной операционной системы.

С профессиональной точки зрения, умение пользоваться настольной операционной системой в ближайшие годы может стать новым трендом. Людей придётся заново учить понятию, что такое компьютер и как им пользоваться, они же не будут знать, что это такое, так как первое знакомство с контентом и интернетом у них уже сейчас происходит с экранов мобильных устройств. Или же может произойти ещё более интересный поворот, такая необходимость вообще отпадёт.

Тач интерфейс – штука, к которой дети привыкают с первых прикосновений, попробуйте дать ребёнку компьютерную мышь – он не поймёт, что это и почему он вообще должен к этому привыкать. Зачем ему это, если есть объект, к которому можно в прямом смысле слова прикоснуться пальцем на экране устройства? Для чего современному человеку посредник между рукой и объектами на экране устройства? Сейчас это может звучать дико для некоторых людей, но это факт. Мы, люди, выросшие за экранами компьютеров и стучащие по физической клавиатуре, нервно теребящие мышки в руках – пенсионеры. Да, мы в глазах нового поколения людей, пенсионеры. Как те пенсионеры, пережившие вторую мировую войну и не понимающие, что такое смартфон и вообще, как этим пользоваться.

С технической точки зрения, новый iPad Pro дорос по производительности до некоторых настольных компьютеров, с поправкой на то, что мобильная операционная система не такая прожорливая, как полноценная ОС, Windows или macOS. Софт на iOS более оптимизирован, его много и он покрывает абсолютно разные задачи. Посмотрите на возможности фоторедактора Affiliate Photo на iOS. Чем не альтернатива Photoshop? К слову, на Mac я вообще не использую продукты Adobe, такие приложения, как Affiliate Photo и Pixelmator, которые есть и на iOS, давно заменили мне устоявшиеся в народе программы.

iMovie — видео редактор, на котором люди умудряются монтировать видеоблоги. На Garage Band пишутся музыкальные альбомы, и сводятся подкасты. Этого ли недостаточно для обычного пользователя?

В iOS 11 новый iPad Pro получил полноценную многозадачность. Речь не о том, как много приложений может работать в фоне, а о том, что на одном экране вы можете в режиме реального времени работать одновременно с 3-мя приложениями. Два из них будут разделять всю рабочую поверхность экрана, а третье будет исполнять свои задачи в свёрнутом состоянии.

Оперативной памяти у планшета хватает, чтобы с лихвой выполнять даже трудные вычисления. Процессор A10X выдаёт нереальные показатели производительности для такого компактного устройства, про видеографику в связки с технологией Metal 2 я вообще молчу.

Экран iPad Pro с частотой развёртки в 120 Hz это на сегодняшний день — лучшее решение, такого качества картинки и плавности прокрутки вы не добьётесь ни на одном экране монитора.

Для тех, кто не следил за конференцией WWDC 2017 и не понимает, о каких фундаментальных изменениях в iOS 11 идёт речь, кратко изложу самые важные изменения, которые коснутся iPad в 2017 году

Новый Dock в стиле Macbook

Отдельная панель внизу экрана, которая открывает доступ к нужным приложениями в любой момент времени из любого работающего приложения. Док – контекстно–осведомлен, последнее приложение в доке меняется, в зависимости от ситуации и рабочей обстановки, основываясь на ваших привычках и действиях.

Функция Drag and Drop

Это важное нововведение, которое позволит с комфортом оперировать файлами и фрагментами текста между приложениями. Если раньше мы выделяли объект, пытались как-то скопировать нужную информацию и вставить куда-то, то теперь это дело можно просто перетащить. Звучит, казалось бы, банально, но реализация в стиле Apple, все чётко, плавно и красиво анимировано. Работать с текстом и фотографиями одно удовольствие, полная адаптивность. Особенно при работе с родными приложениями или приложениями, которые Apple рекомендует к использованию, а таких программ много. В Pages или же Word, которые официально распространяются в AppStore, уже адаптирована работа с этой функцией. Даже на тормозящей iOS beta все работает великолепно.

Умная мультизадачность.

Переключение между приложениями реализовано даже удобней чем на macOS. Теперь на экране планшета можно изменять порядок открытых приложений, настраивать их внешний вид и расположение.

Функция Split View, которая до этого была доступна на настольных системах, теперь поддерживается iPad’ом и действительно может изменить сценарии использования планшетом.

Экран для творческих задач

Размер экрана в 10,5 дюйма у нового iPad Pro с частотой развёртки 120 Hz. Интерсно то, что в мобильных устройствах на это вообще никто не обращал внимания. Ну кому было интересно знать какая там частота развёртки у планшета или смартфона? Разве что при покупке телевизора или игрового монитора люди интересовались такими показателями. «Спасибо» Apple, теперь ты подкинула ещё одну подсказку рынку, чем можно оперировать перед покупателем.

Люди, которые попробовали в действии iPad Pro 2017 остались под впечатлением. Частота обновления экрана настраивается автоматически, то есть показатель в 120 Hz будет не всегда, а лишь тогда, когда это нужно. Игры выглядят круче, страницы с текстом и фотографиями пролистываются приятней и плавнее. На словах это может звучать не так важно, но такие мелочи и определяют положительные эмоции от использования устройства. Работает чётко и комфортно, а как это происходит на техническом уровне, пользователя не должно волновать.

Возможно, мои заявления по поводу iPad могут показаться слишком «громкими», но мне приятно осознавать, что в 2017 году у пользователя есть чёткий ответ на вопрос, а зачем в нашей действительности нужен планшет. Ещё год назад чёткого ответа не было, сейчас, похоже, ситуация кардинально меняется. Так же возникает вопрос, почему Apple не сделала этого раньше и допустила такой внушительный застой рынка. Рекламные компании, о том, что iPad это круто – были, но по факту это невозможно было доказать.

А тем временем, Apple – это до сих пор компания, львиная доля выручки которой зависит напрямую от iPhone. Можно ли назвать выпад в сторону планшетов попыткой компании переложить яйца из одной корзины в другую и уменьшить свои риски? Аналитики молчат, но наверно настроены скептически, сулить высокие продажи планшетам спустя такое длительное время – это рисковать своей репутацией. А мне хотелось бы верить, что у Apple все получится в этом направлении, я даже готов расчехлить свой iPad и достать его из пыли и вывести его из прикроватного состояния.

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