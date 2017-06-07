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Новый взгляд на рассылки по электронной почте с ePochta Mailer

07.06.2017 14:10 15

Современные тенденции развития бизнеса диктуют свои правила. Масштабирование, автоматизация, систематизация – без этих понятий не обойтись в успешном предпринимательстве. Область коммуникации особенно нуждается в их применении. Программа для организации рассылок ePochta Mailer разработана лучшими специалистами в области email маркетинга для решения вопросов автоматизации онлайн-общения с потенциальными и существующими клиентами.

Новый взгляд на рассылки по электронной почте с ePochta Mailer

Почему расссылка писем с ePochta Mailer?

В отличие от других подобных инструментов, ePochta Mailer не ограничивает своих пользователей в количестве контактов в адресной книге. Вы можете спокойно осуществлять электронные почтовые рассылки на более, чем 200 000 адресов.

Помимо этого, программа располагает рядом функций и возможностей для упрощения и ускорения процесса работы над email-кампаниями:

  1. Наличие возможности для использования нескольких типов SMTP-серверов: внутренний, внешний и партнерский интегрированный. Выбор сервера происходит после анализа актуальной ситуации с разрешением на прямую рассылку.
  2. Возможность персонализировать письма с помощью вставки известных данных о получателе, собранных в специальную колонку адресной книги.
  3. Расширенные возможности по экспорту базы контактов в программу: из файла доступного формата (*.csv, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx, *.mdb, *.accdb), из буфера обмена, из книги с контактами Outlook, из информационной базы DBF, из новостных групп и баз Whois, из собранной базы ePochta Extractor.
  4. Поддержка работы с помощью Proxy серверов (Socks 4, Socks 4A, Socks 5). Чтобы задать параметры поступательной рассылки, используя несколько SMTP, необходимо активировать ротацию Proxy.
  5. Возможность популяризации продукта с помощью вставки виджетов социальных сетей Facebook и Twitter. Прямая ссылка на страницу или группу на этих сайтах расширит возможности потребителя изучить продукт более детально.
  6. Размещение в письме ссылки для отписки от рассылки. Это предоставляет получателю возможность руководить процессом получения писем и предотвращает попадание последующих компаний в папку «Спам».
  7. Возможность использования спам-теста Spam Assassin. Он анализирует контент письма и определяет степень вероятности попадания в раздел с нежелательной почтой.

И это лишь малая толика функционала Мейлера.

Многопоточный режим работы программы для рассылки писем по электронной почте позволяет своим пользователям реализовать рекламную кампанию максимально быстро, качественно и продуктивно.

А Вы уже создали свою успешную рекламную кампанию с ePochta Mailer?

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