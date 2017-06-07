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Будут ли работать мои программы и игры на iOS 11. Как проверить?

07.06.2017 13:00 18

С выходом iOS 11 Apple прекращает поддержку 32-битных приложений. Предположим, вы хотите установить iOS 11, но переживаете на счёт работоспособности своих любимых программ. Как проверить, будут ли работать ваши «апы», на iOS 11 Beta?

Это можно сделать прямо сейчас на iOS 11. Переходим в раздел Настройки–Основные-Об этом устройстве. Заходим в раздел приложения, выбираем интересующую нас программу и смотрим на данные которые записаны в сертификате. Сейчас у меня стоит iOS 11 и мне уже показывается список программ, которые установлены на iPhone, но не поддерживаются операционной системой.

Будут ли работать мои программы и игры на iOS 11. Как проверить?

Обратите внимание на арсенал приложений, которыми вы пользуетесь, среди них могут оказаться программы, разработчики которых давненько не занимались обновлениями. Есть смысл пересмотреть свою кладезь инструментов и перейти на что-то более актуальное.

Источник

iOS 11 сохранит данные, но удалит лишний софт. Как это работает?
Будут ли работать мои программы и игры на iOS 11. Как проверить?
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